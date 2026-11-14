Postępowanie dotyczy Miklósa Sesztáka, byłego ministra rozwoju narodowego, podejrzewanego o przyjmowanie wielomilionowych łapówek. Węgierskie służby przeprowadziły skoordynowaną operację w kilku regionach kraju. Przeszukania objęły Budapeszt oraz komitaty Pest, Békés i Nógrád. Ich celem było odnalezienie majątku mogącego pochodzić z przestępstw korupcyjnych.

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Jak poinformował węgierski Narodowy Urząd Odzyskiwania i Ochrony Aktywów (NVVH), funkcjonariusze odkryli ogromne ilości gotówki ukrytej w różnych miejscach. Część pieniędzy była zakopana w ziemi na terenach leśnych, inne znajdowały się w budynkach rolniczych, magazynach, domach mieszkalnych oraz kosztownym sejfie umieszczonym w odosobnionym miejscu.

Miliardy forintów, miliony euro i dolarów. Pieniądze trafiły do skarbu państwa

Jak informuje Euronews, podczas dwudniowej operacji śledczy zabezpieczyli dokładnie 5 071 632 000 forintów, 2 658 350 euro i 1 257 100 dolarów. Łączna wartość pieniędzy wyniosła około 17,5 mln euro, czyli równowartość blisko 20 mln dolarów.

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Zabezpieczona gotówka została w piątek przekazana do węgierskiego skarbu państwa. Jak poinformował minister finansów András Kármán, jej przeliczenie zajęło 12 pracownikom skarbu państwa osiem godzin. Wykorzystano do tego pięć maszyn liczących banknoty.

Śledczy już wcześniej natrafili na nietypowe zabezpieczenia majątku. Podczas październikowych przeszukań nieruchomości związanej z Sesztákiem w Kisvárdzie odkryto sejfy, jakich używają zwykle instytucje finansowe i lombardy.

Były minister Orbána podejrzany o wielomilionowe łapówki

Śledztwo dotyczy Miklósa Sesztáka, który w latach 2014–2018 kierował resortem rozwoju narodowego w rządzie Viktora Orbána.

Według ustaleń śledczych Seszták oraz ówczesny szef państwowej spółki zarządzającej majątkiem narodowym MNV mieli w latach 2015–2018 otrzymać ponad 11 mld forintów nielegalnych płatności od przedstawicieli przedsiębiorstw realizujących kontrakty dla państwowego przewoźnika autobusowego Volánbusz.

Jednym z badanych mechanizmów był zakup ponad 600 używanych autobusów po cenach znacznie przekraczających ich wartość rynkową. Według śledczych miało to doprowadzić do wielomiliardowych strat państwowych spółek. Badane są również transakcje nieruchomościami oraz przepływy pieniędzy przez firmy pośredniczące.

Seszták został zatrzymany pod koniec września. Sąd zdecydował następnie o przedłużeniu jego tymczasowego aresztowania do 30 stycznia 2027 r., wskazując na powagę sprawy oraz ryzyko ucieczki lub ukrywania się podejrzanego. Były minister nie przyznaje się do popełnienia przestępstw.

Sprawa jest częścią szerszej kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez rząd Pétera Magyara, który w kwietniu 2026 r. pokonał Viktora Orbána w wyborach parlamentarnych, kończąc jego 16-letnie rządy.

Postępowania dotyczą także innych byłych przedstawicieli władz. W osobnych śledztwach zatrzymano dwóch byłych ministrów rządu Orbána oraz byłego prezesa banku centralnego Györgya Matolcsyego. Były premier określa działania wymierzone w jego otoczenie jako prześladowania polityczne.