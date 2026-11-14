Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje w 16 kategoriach do nagród za rok 2026. Najwięcej, bo aż 11 nominacji, zebrała „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego, „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego – opowieść o pierwszej po wojnie wizycie Thomasa Manna w Niemczech – ma szansę na laury jako najlepszy film, ale też za reżyserię Pawła Pawlikowskiego, scenariusz Pawlikowskiego i Henka Handloegtena, kreacje aktorskie Sandry Huller i Hansa Zischlera, zdjęcia Łukasza Żala, montaż Pawła Pawlikowskiego i Piotra Wójcika, scenografię Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego, charakteryzację Waldemara Pokromskiego, obsadę, którą zajęły się Nina Haun, Magdalena Szwarcbart & Karen Lindsay Stewart, dźwięk Larsa Ginzela i Tarna Willersa. Poprzednie filmy Pawła Pawlikowskiego „Ida” oraz „Zimna wojna” zdobyły po pięć europejskich statuetek.

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Główny konkurent „Ojczyzny”: „La Bola Negra”

Głównym konkurentem „Ojczyzny” będzie zapewne „La Bola Negra” – hiszpański dramat Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego – opowieść o inności, o homoseksualnej miłości i traumach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. „La Bola Negra” ma łącznie 10 nominacji. Na trzecim miejscu znalazł się zdobywca Złotej Palmy w Cannes – „Fjord” Christiana Mungiu z 5 nominacjami. To historia rumuńsko-norweskiego małżeństwa religijnych zielonoświątkowców, które w Norwegii zostaje pozbawione praw do opieki nad swoimi dziećmi.

Pozostałe dwa filmy fabularne nominowane do nagrody EFA to: włoska „La Gradiva” Marine Atlan oraz „Kobieta nieznana” May el-Toukhy.

Akademia zmieniła ostatnio przepisy i o nagrodę dla najlepszego filmu roku mają prawo walczyć również tytuły nominowane w dwóch innych kategoriach – filmu dokumentalnego oraz animacji. Wśród dokumentów znalazły się również polsko-niemiecko-litewskie „Listy” Andrieja Kutsili, których koproducentem jest Mirosław Dembiński. Tu trzeba też zauważyć głośny film „NAZA”, w którym Abraham Yuval i Rachel Shor przeprowadzili rozmowy z 24 izraelskimi żołnierzami i oficerami wywiadu o wojennych atakach na Gazę, w których życie tracą cywile, „ofiary uboczne” wojskowych operacji.

Małżeństwo Cruz-Bardem: oboje z szansą na statuetkę

Warto zauważyć, że Sandra Huller dostała aż dwie nominacje w kategorii aktorskiej – za role w „Ojczyźnie” i „Rose” Markusa Schleinzera, rozgrywającym się w XVII-wiecznych Niemczech. Jej konkurentkami będą Penelope Cruz („Bunker”), Renate Reinsve („Fjord”), Mathilde Arcel („Kobieta nieznana”) oraz Lea Seydoux („Gentle Monster”).

Wśród aktorów obok Zischlera wyróżnieni zostali Svan Arlaud („A Man of His Time”), Javier Bardem („The Beloved”), Andrew Scott („Elsinore”) oraz Sebastian Stan („Fjord”).

Tegoroczna uroczystość wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się 16 stycznia 2027 roku w Atenach.