Ustawa wdrażająca unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA) miała umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w sieci, co w dobie rozkwitu internetowych patologii, fake newsów i rosyjskich trolli szerzących dezinformację, wydaje się absolutną koniecznością. Prezydent uznał jednak pod pretekstem ochrony obywateli, że wraca „widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie”, a rząd próbuje wymusić podpis „szantażem emocjonalnym”. Przekonywał, że państwo ma już dziś narzędzia do ścigania przestępców, a nowe przepisy grożą blokowaniem całych domen za sprawą pojedynczego komentarza. Czytaj: rząd mógłby pod pretekstem bezpieczeństwa zwalczać prawicową narrację. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że prezydent, wetując, wpadł w polityczną pułapkę i dostarczył rządowi wielką maczugę do okładania go.