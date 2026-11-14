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Paweł Rożyński: Kolejna pułapka na prezydenta? Weto, które może pomóc rządowi

Prezydent Karol Nawrocki znów powiedział rządowi „nie”. Problem w tym, że jego weto wobec ustawy o zwalczaniu nielegalnych treści w internecie może okazać się dla koalicji kolejnym po bitwie o CPN politycznym prezentem.

Publikacja: 14.11.2026 10:55

Paweł Rożyński: Kolejna pułapka na prezydenta? Weto, które może pomóc rządowi

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Paweł Rożyński

Ustawa wdrażająca unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA) miała umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w sieci, co w dobie rozkwitu internetowych patologii, fake newsów i rosyjskich trolli szerzących dezinformację, wydaje się absolutną koniecznością. Prezydent uznał jednak pod pretekstem ochrony obywateli, że wraca „widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie”, a rząd próbuje wymusić podpis „szantażem emocjonalnym”. Przekonywał, że państwo ma już dziś narzędzia do ścigania przestępców, a nowe przepisy grożą  blokowaniem całych domen za sprawą pojedynczego komentarza. Czytaj: rząd mógłby pod pretekstem bezpieczeństwa zwalczać prawicową narrację. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że prezydent, wetując, wpadł w polityczną pułapkę i dostarczył rządowi wielką maczugę do okładania go.

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