Nie, nie zamierzam wzorem Karola Nawrockiego besztać ministra finansów za jego działalność związaną z systemem podatkowym. Prezydenckie przytyki do działań Andrzeja Domańskiego w przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości były mało eleganckie, nawet jeśli minister trochę na nie zasłużył. Przypomniało mi się przy okazji inne przemówienie, znacznie bardziej znane w świecie, choć wygłoszone wiele lat temu.

Marzenie o prostych rozliczeniach z fiskusem