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Paweł Rochowicz: Łatwość rozliczeń ważniejsza niż wysokość podatków

O tym, czy podatnicy są wściekli na fiskusa, wcale nie decyduje wysokość podatków, tylko uciążliwość ich rozliczania. Warto o tym pamiętać przy wprowadzaniu coraz to nowych rozwiązań technicznych.

Publikacja: 13.11.2026 04:31

O tym, czy podatnicy są wściekli na fiskusa, wcale nie decyduje wysokość podatków, tylko uciążliwość

O tym, czy podatnicy są wściekli na fiskusa, wcale nie decyduje wysokość podatków, tylko uciążliwość ich rozliczania

Foto: Fotorzepa / Paweł Rochowicz

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Paweł Rochowicz

Nie, nie zamierzam wzorem Karola Nawrockiego besztać ministra finansów za jego działalność związaną z systemem podatkowym. Prezydenckie przytyki do działań Andrzeja Domańskiego w przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości były mało eleganckie, nawet jeśli minister trochę na nie zasłużył. Przypomniało mi się przy okazji inne przemówienie, znacznie bardziej znane w świecie, choć wygłoszone wiele lat temu.

Marzenie o prostych rozliczeniach z fiskusem

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