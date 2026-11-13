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O tym, czy podatnicy są wściekli na fiskusa, wcale nie decyduje wysokość podatków, tylko uciążliwość ich rozliczania
Nie, nie zamierzam wzorem Karola Nawrockiego besztać ministra finansów za jego działalność związaną z systemem podatkowym. Prezydenckie przytyki do działań Andrzeja Domańskiego w przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości były mało eleganckie, nawet jeśli minister trochę na nie zasłużył. Przypomniało mi się przy okazji inne przemówienie, znacznie bardziej znane w świecie, choć wygłoszone wiele lat temu.
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