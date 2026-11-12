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Artur Bartkiewicz: O tym, kto będzie rządził po 2027 r., mogą zdecydować PSL i Razem

Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że wiele musi się wydarzyć, aby wszystko pozostało po staremu. A o losach przyszłej większości przesądzić mogą ci, którzy dziś lądują poniżej wyborczego progu.

Publikacja: 12.11.2026 05:21

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS

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Artur Bartkiewicz

Jeśli prawa strona sceny politycznej liczyła, że dramatyczne okoliczności przejmowania przez obecną większość Trybunału Konstytucyjnego i policja w Alei Szucha doprowadzą do politycznego trzęsienia ziemi w Polsce, to – przynajmniej na razie – trochę się jednak przeliczyła. KO poniosła pewne sondażowe straty, ale niespełna 2 pkt proc., o które od września zmniejszyło się poparcie dla partii Donalda Tuska, tak naprawdę niewiele zmienia. Zwłaszcza że – jak wynika z naszego sondażu – wyborcy ci nie zasilili jej oponentów, ale przeszli do grupy niezdecydowanych. To zaś oznacza, że rządzący mogą ich jeszcze odzyskać – temu zresztą służyć ma z jednej strony wyraźna deeskalacja w sprawie Trybunału (Tusk oferujący spotkanie Karolowi Nawrockiemu, propozycja resetu wychodząca od Władysława Kosiniaka-Kamysza), a z drugiej podjęcie pracy przez Trybunał, które ma pokazać, iż metody może nie były eleganckie, ale przyniosły efekt. 

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