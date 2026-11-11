Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Roch Zygmunt: Tusk zaprasza Nawrockiego. Cyniczna deeskalacja czy wspólnotowy gest?

Zaproszenie Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego trudno traktować inaczej niż jako polityczną zagrywkę. Mimo tej kalkulacji bardzo potrzebujemy wspólnotowych gestów.

Publikacja: 11.11.2026 16:47

Roch Zygmunt: Tusk zaprasza Nawrockiego. Cyniczna deeskalacja czy wspólnotowy gest?

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Reklama
Reklama
Reklama

Roch Zygmunt

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział Donald Tusk w Szczecinie. W podobnym czasie w Warszawie na Placu Piłsudskiego przemawiał Karol Nawrocki, kilkukrotnie wbijając szpile koalicji rządzącej.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama