– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy – powiedział Donald Tusk w Szczecinie. W podobnym czasie w Warszawie na Placu Piłsudskiego przemawiał Karol Nawrocki, kilkukrotnie wbijając szpile koalicji rządzącej.