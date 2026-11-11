– Pamiętajmy, to jest zewnętrzna władza – mówił Jarosław Kaczyński 10 listopada. – To nie jest władza tak naprawdę polska. Musi odejść i my musimy się do tego przyczynić.

Dobór argumentów nie jest przypadkowy. Władza zewnętrzna, czyli niewyłoniona przez społeczeństwo, może się pojawić przyniesiona na obcych bagnetach, czego nieraz byliśmy w historii świadkami. Może też realizować jakieś obce interesy, wbrew narodowi oddając suwerenność polityczną czy gospodarczą, np. wysyłając surowce za bezcen do obcego hegemona, tak jak w PRL. Oba te przypadki są jednak wykluczone, jeśli w państwie odbywają się wolne wybory i perspektywa kolejnego głosowania nie jest zagrożona. Bo to wybory przynoszą legitymizację władzy demokratycznej, a wszelkie inne argumenty są tylko didaskaliami politycznymi. Tym bardziej, że dowodów na „niepolskość” obecnej władzy brak. Chyba że Kaszubów uważamy za obcokrajowców.