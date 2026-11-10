W wystąpieniu przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do wydarzeń z Krakowa, gdzie w sobotę 24-letni zamachowiec zastrzelił sześć osób i ranił kilkanaście.

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Donald Tusk zapowiada ponadstandardową pomoc dla ofiar zamachu w Krakowie

Zadeklarował, że państwo bierze na siebie odpowiedzialność za pełną pomoc zarówno rodzinom zabitych, jak i rannym policjantom, pozostałym poszkodowanym oraz ich rodzinom.

- Nie będziemy tutaj wahać się ani chwili i wszyscy poszkodowani w tym strasznym ataku otrzymają taką też ponadstandardową pomoc ze strony państwa — oświadczył premier. Zapewnił, że akcja pomocy i opieki jest integralną częścią państwowej aktywności w tej kwestii.

- Wielki szacunek dla tych, którzy spontanicznie zaczęli organizować zbiórkę pieniędzy dla rodzin i ofiar zamachu. To jest też niezwykły gest solidarności. Różni ludzie, różne instytucje zebrali już miliony złotych, ale oczywiście państwo bierze na siebie odpowiedzialność za pełną pomoc, zarówno rodzinom zabitych, rodzinom policjantów, którzy odnieśli rany; myślę też tutaj o samych policjantach — powiedział Tusk, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.

Rząd wróci do przepisów dotyczących internetu. Tusk: Nie chodzi o cenzurę

Premier podkreślił we wtorek, że to, co jest nielegalne w rzeczywistości, musi być też zakazane i eliminowane w przestrzeni wirtualnej. Zapowiedział, że rząd wróci do prac m.in. nad projektami dotyczącymi — jak mówił - „ewidentnego nadużywania wolności w internecie”.

Nawiązując do sobotnich wydarzeń premier podkreślił, że jest pora, by „przestrzeń wirtualna była traktowana z całą powagą”. Zaznaczył, że w tej sytuacji nie chodzi o cenzurę, lecz o bezpieczeństwo dzieci i ludzi młodych.

Zwrócił uwagę, że to, co dzieje się w przestrzeni wirtualnej, „wpływa z taką samą, a czasami większą mocą na umysły i działania ludzi, niż to, co dzieje się w realu”.

- To, co jest zakazane, nielegalne w rzeczywistości (...), musi być też zakazane i eliminowane w przestrzeni wirtualnej — podkreślił premier.

- Wrócimy jeszcze nie tylko do tych projektów, które czekają na podpis, ale także do projektów dotyczących ewidentnego nadużywania wolności w internecie — zapowiedział Tusk.

Zmiany w dostępie do broni po zamachu w Krakowie? Premier zleca pilny przegląd przepisów

Zwrócił się też do ministrów o pilny przegląd przepisów dotyczących broni i funkcjonowania strzelnic. Zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.

- Proszę o pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni. Nie chcę w żaden sposób i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek w rządzie uległ jakiejś chwilowej emocji, takim populistycznym wezwaniom — powiedział Tusk.

Zaznaczył, że część osób wzywa do pełnego dostępu do broni, natomiast inni uważają, że trzeba wprowadzić zakazy i bardzo restrykcyjne przepisy.

Tusk podkreślił, że przy przeglądzie regulacji dotyczącej tej kwestii liczy na pracę szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz prezesa Rządowego Centrum Legislacji Joanny Knapińskiej.

- Musimy do tego podejść bardzo odpowiedzialnie, metodycznie, proszę o przegląd wszystkich przepisów, sposobów funkcjonowania strzelnic. Dobrze by było jednak mieć też pewność, że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych — dodał.

Tusk o śledztwie w sprawie zamachu w Krakowie. Ostrzega przed pochopnymi oskarżeniami

Premier podziękował też za wstrzymanie się od politycznego komentowania sobotniego ataku w Krakowie. - Dzięki szybkiej akcji policji i bardzo rzetelnej pracy prokuratury mamy coraz więcej faktów, poszlak, uzasadnień — dodał.

- Dziękuję, że państwo powstrzymywali się od politycznego komentowania tej sprawy. Informacje, jakie przekazał minister Kierwiński na początku tej akcji, w porozumieniu ze mną, uspokoiły atmosferę — stwierdził Tusk.

Poinformował, że zwrócił się do nadzorujących „całą tę akcję, aby możliwie szybko, natychmiast, wtedy kiedy to jest tylko możliwe, informowali opinię publiczną o faktach i uzasadnionych podejrzeniach”. Dodał, że zrobił to po to, by uniknąć „atmosfery wzajemnych oskarżeń, podejrzeń”.

- Zauważyliście państwo, jak szybko nieodpowiedzialni ludzie ruszyli do sugestii dotyczącej narodowości, języka, koloru skóry. Szkoda słów, ale dzięki, po pierwsze, szybkiej akcji policji, a po drugie, bardzo rzetelnej pracy prokuratury też natychmiast na miejscu mamy coraz więcej faktów, poszlak, uzasadnień — powiedział. Według Tuska te działania pozwolą bez niepotrzebnych emocji wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zamachu.

Ponad 6 mld zł dla służb mundurowych. Rząd znalazł rozwiązanie po wecie w sprawie SAFE

Poinformował, że niebawem zostanie przyjęte rozporządzenie, dzięki któremu m.in. do policji i Straży Granicznej trafi ponad 6 mld zł mimo braku ustawy dotyczącej wdrożenia unijnego programu SAFE.

Stwierdził, że w ten sposób „kończy się wreszcie epopeja” związana z programem i przypomniał, że w wyniku niepodpisania przez prezydenta ustawy zablokowane zostały pieniądze dla służb, a rozporządzenie pozwoli na dofinansowanie poszczególnych formacji.

- Ponad 6 miliardów złotych ekstra (...) trafi do policji, do straży pożarnej, do Straży Granicznej, SOP — przekazał szef rządu. Podkreślił, że bez ustawy „nie było proste” wygospodarować tę kwotę.

Ustawa ws. SAFE została przyjęta przez Sejm 13 lutego. Zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z unijnych pieniędzy na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Prezydent zawetował ustawę 12 marca.

Zamach w Krakowie. Sześć osób zginęło, 16 zostało rannych

W sobotę 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł później w szpitalu. Najprawdopodobniej zabił też rodziców i siostrę, których ciała odnaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.