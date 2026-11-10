Jak poinformował PAP szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak, we wtorek przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowcy, w trakcie której stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.

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- Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska - będziemy dalej to badać - zapowiedział prokurator.

W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok dziewięciu ofiar - sześciu zabitych w trakcie strzelaniny na Rynku i trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy, które zginęły w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prok. Stasielak przekazał, że według wstępnych wyników sekcji zwłok tych osób, przyczyną ich śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne przede wszystkim na skutek ran postrzałowych.

- Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy była użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co by mogły wskazywać dodatkowe obrażenia. Zabezpieczyliśmy tej amunicji bardzo dużo - dodał.

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Zamach w Krakowie

W sobotę po godz. 15. 25-letni sprawca z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Został unieszkodliwiony przez policjantów na ulicy Dietla. W sumie w wyniku ataku zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Napastnik trafił do szpitala w ciężkim stanie. W poniedziałek rano poinformowano o jego zgonie.

W mieszkaniu 25-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – jego rodziców i siostry. Mieli rany postrzałowe.

W związku z atakiem 8 i 9 listopada w Polsce obowiązywała żałoba narodowa.