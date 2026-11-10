Posiedzenie rządu rozpoczęło się 10 listopada chwilą ciszy, którą uczczono ofiary zamachu w Krakowie, do którego doszło 7 listopada.

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Donald Tusk o reakcji na zamach w Krakowie: Wszyscy stanęli na wysokości zadania

- Już przekazywałem podziękowania w imieniu własnym, całego polskiego narodu i Rady Ministrów tym wszystkim, którzy w bohaterski sposób natychmiast zareagowali na te tragiczne zdarzenia i na działania zamachowca w Krakowie – mówił Tusk. Premier poprosił szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, by jeszcze raz przekazał słowa najwyższego uznania funkcjonariuszom policji, szczególnie bezpośrednio zaangażowanym w reakcję na zamach, którzy zostali ranni unieszkodliwiając zamachowca.

- Cały świat jest pod wrażeniem skuteczności działania, poświęcenia, heroizmu tych którzy zdecydowali się zaryzykować własnym życiem i zdrowiem – podkreślił Tusk.

- Chcę wyraźnie podkreślić, że zarówno postawa policjantów, lekarzy, przechodniów, wolontariuszy z Irlandii, straży miejskiej, ratowników pogotowia ratunkowego... wszyscy stanęli na wysokości zadania – kontynuował premier.

- Nie będę wspominał o niestosownych atakach na tych, którzy w tych tragicznych chwilach byli gotowi poświęcić swoje życie. Spuśćmy na to zasłonę milczenia. Chciałbym podkreślić, że państwo polskie i ludzie, którzy brali w tym udział, naprawdę zdali egzamin – dodał.

Premier podkreślił, że wielu przywódców i komentatorów na całym świecie „z autentycznym podziwem opisywali nadzwyczaj skuteczne działania policji i innych służb w chwili ataku”. - Dzięki wszystkim zaangażowanym w tę akcję, akcję, którą podjęto błyskawicznie, natychmiast, uratowano wiele istnień ludzkich. To co odkryto w samochodzie zamachowca to daje wyobrażenie o możliwej skali tragedii – 500 sztuk amunicji, sztuki broni, tłumik, wszystko przygotowane do kontynuowania tej zabójczej akcji. Warto sobie uświadomić o jak wielką stawkę toczyła się gra – przypomniał.

Donald Tusk: Minister Marcin Kierwiński, w porozumieniu ze mną, uspokoił atmosferę

Tusk mówił, że prezydent Karol Nawrocki, który odwiedzał policjantów w szpitalu powiedział mu, że jeden z policjantów, Artur Morański zapytany o to co przekazać Jakubowi Kulikowi leżącemu w innym szpitalu powiedział: „Proszę mu podziękować, bo uratował mi życie”. - Ta nadzwyczajna solidarność (...) pokazuje z jak fantastycznymi policjantami mamy dzisiaj w Polsce do czynienia – podkreślił Tusk.

Premier mówił też o „niezwykłej roli lekarzy i przechodniów”. - Wszyscy wykazali się nadzwyczajnym profesjonalizmem, dzięki ich działaniom, szybkiej i fachowej pomocy też uratowano wiele istnień ludzkich – zaznaczył.

Szef rządu podziękował ministrom za to, że powstrzymali się od politycznego komentowania tej sprawy. - Informacje jakie przekazał minister Kierwiński na początku tej akcji, w porozumieniu ze mną, uspokoiły atmosferę. Bardzo mi zależało na tym, i zwróciłem się do nadzorujących tę akcję, aby możliwie szybko, natychmiast, wtedy kiedy to jest tylko możliwe informowali opinię publiczną o faktach i uzasadnionych podejrzeniach – zaznaczył.

Donald Tusk: Dziś po raz pierwszy od lat opublikuję decyzję TK. Mam nadzieję, że to koniec wojny

Premier odniósł się też do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. - Mam dwie krótkie, dobre informacje. Jedna symbolicznie ma znaczenie i wymiar historyczny. Będę miał dzisiaj okazję podjąć decyzję, po raz pierwszy od lat, z czystym sumieniem, o publikacji decyzji TK. Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę i dzisiaj otrzymam z Trybunału Konstytucyjnego do publikacji w dzienniku urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, która dotyczy zmiany regulaminu Trybunału, która będzie usprawniała jego pracę - wyjaśnił.

- To jest pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa – dodał. - Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dziś uroczyście ogłosić początek nowej ery. Prawidłowo wybrany Trybunał Konstytucyjny to ważna rzecz przede wszystkim do obywateli (...) Cieszę się, że sędziowie wyprowadzili tę sytuację na prostą, a rząd może wykonywać swoje obowiązki dotyczące orzeczeń, decyzji, uchwał sędziów TK. Naprawdę ważny moment, mam nadzieję, że będzie to symboliczny koniec wojny o Trybunał Konstytucyjny - dodał.

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