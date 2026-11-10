Kaczyński w krótkim wystąpieniu na placu Piłsudskiego w Warszawie mówił o „próbie likwidacji polskiej demokracji, polskiej praworządności”. – I to jest proces już dzisiaj zaawansowany, szczególnie, jeśli chodzi o praworządność – dodał.

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Jarosław Kaczyński: Będą atakować wszystkie instytucje kontrolujące władze

Następnie prezes PiS odniósł się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem, podjęła decyzje o czasowym odsunięciu od pełnienia obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.

– Mamy zajęcie siłą, bez jakichkolwiek podstaw prawnych TK, zablokowania jego akcji, jego pracy, choć to zablokowanie stosowane inną metodą trwa już od dawna – ocenił Kaczyński. W rzeczywistości Korwin-Piotrowska powołała się na artykuł 130 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Artykuł ten głosi, że w sytuacji, w której sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc. Krytycy skorzystania z tego artykułu wskazują, że Korwin-Piotrowska, na jego podstawie, przyznała sobie uprawnienie, którego faktycznie nie miała. Ostrzegają też przed precedensem – czyli sytuacją, w której teraz kolejny sędzia z najdłuższym stażem sędziowskim spośród sędziów TK zarządzi przerwę w wykonywaniu obowiązków przez Korwin-Piotrowską.

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– Mamy zapowiedzi (…), że na tym się nie skończy i że wszystkie niezależne instytucje, które są po to, aby kontrolować władze, by nie było władzy, która nie ma ograniczeń, są po kolei atakowane, zmieniane w swoje przeciwieństwo, są niszczone – kontynuował Kaczyński, nie wskazując jednak, o jakich instytucjach mówi.

– Musimy temu wszystkiemu zapobiec, to jest dzisiaj wielkie zadanie społeczeństwa, to jest zadanie Polaków, wszystkich wolnych Polaków, wszystkich polskich patriotów – zaapelował prezes PiS. – Musimy walczyć o przekonanie innych, musimy walczyć o to, aby nie udały się te próby, aby zostały przeprowadzone uczciwe wybory (…), żeby tę fatalną władzę od rządzenia Polską odsunąć. I to odsunąć raz na zawsze – dodał.

Jarosław Kaczyński: Rozbijają polskie państwo w interesie tych, którym Polska rozwijająca się jest nie po drodze

Kaczyński zapowiedział też rozliczenia działań obecnej władzy, mówiąc, że „prawo nakazuje, by przestępstwa były karane”. – Muszą być karane, nie w imię zemsty – zastrzegł, dodając, że nie można się zgodzić na stosowanie prawa „tak jak my je rozumiemy”, ponieważ wówczas „każda kolejna ekipa będzie, tak robić”, a to będzie oznaczać, że „nie ma prawa”. – Polska jak każdy kraj cywilizowany potrzebuje prawa – stwierdził prezes PiS.

Obecnie rządzącym Kaczyński zarzucił „rozbijanie prawa, rozbijanie polskiego państwa i dążenie do realizacji interesów tych, którym Polska rozwijająca się jest nie po drodze”.

– To jest zewnętrzna władza, to nie jest władza tak naprawdę polska, musi odejść – zakończył wystąpienie Kaczyński. W przeszłości prezes PiS wielokrotnie zarzucał obecnie rządzącym realizowanie interesów Niemiec, a Koalicję Obywatelską określał mianem „partii zewnętrznej” i „partii niemieckiej”.