– Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – tak prezydent Donald Trump zapowiedział kolejną rundę negocjacji.

Jednak najdalsze ustępstwa terytorialne, na jakie może zgodzić się Kijów, prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył inaczej. To demilitaryzacja bronionej przez ukraińską armię części obwodu donieckiego – i nic więcej. Bez wątpienia Ukraina będzie się domagała czegoś w zamian, na przykład demilitaryzacji części okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego.