Spór o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego obejmuje zarówno kwestie jego składu, jak i kierownictwa. Wobec utrzymujących się kontrowersji dotyczących przyszłości tej instytucji RMF FM zleciło pracowni Opinia24 badanie, w którym zapytano Polaków o preferowany sposób rozwiązania problemu. Respondenci mogli wybierać spośród kilku scenariuszy, obejmujących utrzymanie obecnego kierownictwa, zmianę prezesa, przeprowadzenie reformy lub likwidację Trybunału.

Polacy wskazali sposoby rozwiązania sporu o Trybunał Konstytucyjny

Wyniki pokazują, że największym poparciem cieszy się przeprowadzenie reformy i wybór całego składu TK od nowa. Taką odpowiedź wskazało 30 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęła propozycja dalszego działania instytucji pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. Opowiedziało się za nią 19 proc. respondentów.

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12 proc. badanych chciałoby natomiast utrzymania Trybunału pod kierownictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Kolejne 9 proc. uważa, że TK powinien zostać zlikwidowany, a jego miejsce powinna zająć nowa instytucja.

27 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wie lub trudno im powiedzieć, jak należałoby rozwiązać problem Trybunału. Dodatkowe 4 proc. uznało, że żadna z przedstawionych propozycji nie jest właściwa.

Wiek respondentów a poparcie dla reformy TK

Preferencje dotyczące przyszłości Trybunału różnią się również w zależności od wieku ankietowanych. Z danych przedstawionych przez RMF FM wynika, że reforma i wybór nowego składu cieszą się największym poparciem wśród młodszych respondentów.

Najwyższy wynik odnotowano w grupie osób w wieku 25–29 lat. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 44 proc. badanych. Wśród respondentów mających od 18 do 24 lat było to 38 proc. W kolejnych grupach wiekowych poparcie wyniosło 36 proc. wśród osób w wieku 30–39 lat oraz 35 proc. w przedziale 40–49 lat.

Znacznie rzadziej reformę wskazywali ankietowani w wieku 50–59 lat (24 proc.) oraz osoby mające co najmniej 60 lat (21 proc.).

Odwrotną tendencję widać w przypadku propozycji dalszego funkcjonowania TK pod kierownictwem sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. W najmłodszej grupie respondentów poparcie dla tego rozwiązania wyniosło 12 proc. Wśród osób powyżej 60. roku życia było to już 28 proc.

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Najstarsi ankietowani częściej niż pozostałe grupy wskazywali również na utrzymanie kierownictwa Bogdana Święczkowskiego. Taką odpowiedź wybrało 16 proc. respondentów w wieku co najmniej 60 lat. Dla porównania w grupach 18–24 lata i 25–29 lat odsetek ten wyniósł odpowiednio 8 i 7 proc.

Wysoki poziom niezdecydowania odnotowano natomiast wśród osób w wieku 50–59 lat. Podobnie jak w przypadku kobiet, 36 proc. badanych z tej grupy nie potrafiło wskazać preferowanego rozwiązania.