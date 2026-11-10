Spór o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego obejmuje zarówno kwestie jego składu, jak i kierownictwa. Wobec utrzymujących się kontrowersji dotyczących przyszłości tej instytucji RMF FM zleciło pracowni Opinia24 badanie, w którym zapytano Polaków o preferowany sposób rozwiązania problemu. Respondenci mogli wybierać spośród kilku scenariuszy, obejmujących utrzymanie obecnego kierownictwa, zmianę prezesa, przeprowadzenie reformy lub likwidację Trybunału.

Reklama Reklama

Polacy wskazali sposoby rozwiązania sporu o Trybunał Konstytucyjny

Wyniki pokazują, że największym poparciem cieszy się przeprowadzenie reformy i wybór całego składu TK od nowa. Taką odpowiedź wskazało 30 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęła propozycja dalszego działania instytucji pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. Opowiedziało się za nią 19 proc. respondentów.

12 proc. badanych chciałoby natomiast utrzymania Trybunału pod kierownictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Kolejne 9 proc. uważa, że TK powinien zostać zlikwidowany, a jego miejsce powinna zająć nowa instytucja.

27 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wie lub trudno im powiedzieć, jak należałoby rozwiązać problem Trybunału. Dodatkowe 4 proc. uznało, że żadna z przedstawionych propozycji nie jest właściwa.

Wiek respondentów a poparcie dla reformy TK

Preferencje dotyczące przyszłości Trybunału różnią się również w zależności od wieku ankietowanych. Z danych przedstawionych przez RMF FM wynika, że reforma i wybór nowego składu cieszą się największym poparciem wśród młodszych respondentów.

Najwyższy wynik odnotowano w grupie osób w wieku 25–29 lat. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 44 proc. badanych. Wśród respondentów mających od 18 do 24 lat było to 38 proc. W kolejnych grupach wiekowych poparcie wyniosło 36 proc. wśród osób w wieku 30–39 lat oraz 35 proc. w przedziale 40–49 lat.

Znacznie rzadziej reformę wskazywali ankietowani w wieku 50–59 lat (24 proc.) oraz osoby mające co najmniej 60 lat (21 proc.).

Odwrotną tendencję widać w przypadku propozycji dalszego funkcjonowania TK pod kierownictwem sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. W najmłodszej grupie respondentów poparcie dla tego rozwiązania wyniosło 12 proc. Wśród osób powyżej 60. roku życia było to już 28 proc.

Najstarsi ankietowani częściej niż pozostałe grupy wskazywali również na utrzymanie kierownictwa Bogdana Święczkowskiego. Taką odpowiedź wybrało 16 proc. respondentów w wieku co najmniej 60 lat. Dla porównania w grupach 18–24 lata i 25–29 lat odsetek ten wyniósł odpowiednio 8 i 7 proc.

Wysoki poziom niezdecydowania odnotowano natomiast wśród osób w wieku 50–59 lat. Podobnie jak w przypadku kobiet, 36 proc. badanych z tej grupy nie potrafiło wskazać preferowanego rozwiązania.