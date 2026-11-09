Nieprawdą jest, że Fundacja Dobre Państwo jest związana z posłem Przemysławem Wiplerem. Fundacja Dobre Państwo z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000903252) nie ma związku z posłem Przemysławem Wiplerem. W siedzibie Fundacji nie przeprowadzono przeszukania. Fundacja nie otrzymywała środków od giełdy Zondacrypto ani od podmiotów z nią powiązanych. Fundacja posła Przemysława Wiplera nosi nazwę „Dobry Rząd”.

Zarząd Fundacji Dobre Państwo