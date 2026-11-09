Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i sekretarz stanu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lecą 9 listopada za Atlantyk, by spotkać się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych i odbyć kolejną rundę rozmów o ewentualnej budowie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

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Baza USA w Polsce. O wszystkim zdecyduje dopiero podpis Donalda Trumpa

– Ostateczna decyzja należy do prezydenta Trumpa. To jego podpis pod dokumentem będzie stanowić kropkę nad i – wyjaśnia Sobkowiak-Czarnecka. Na pytanie „Rz”, czy rząd już pracuje nad odpowiednią legislacją, wiceminister odpowiedziała, że jej część jest już przygotowana, ale że nie da się doprowadzić ustawy do końca, bez wiedzy o konkretnej lokalizacji i kwestii finansowania.

Żołnierze USA w Polsce Foto: PAP

Kiedy można się spodziewać takiej decyzji? Zapewne nie wcześniej niż pod koniec roku. Nie jest jednak wykluczone, że może zostać jeszcze bardziej odwleczona w czasie.

Problemem w tych rozmowach może być to, że obecnie pozycja polityczna Petera Hegsetha wydaje się słaba i w amerykańskich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat jego potencjalnej dymisji.

Gdzie w Polsce mogłaby powstać stała baza wojsk USA? Cztery lokalizacje

Gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w Polsce? - W grze są cztery lokalizacje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Szczecin – mówił niedawno na łamach „Rz” gen. rez. Dariusz Łukowski, szef Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. A jakiego rodzaju wojsk możemy się spodziewać? - Logika wskazuje, że powinniśmy oczekiwać takich wojsk, które wypełniają pewną lukę w naszych zdolnościach. Powinny także u nas stacjonować pododdziały kompatybilne z naszymi jednostkami, co umożliwiałoby nam doskonalenie procedur, taktyki walki i użycia podobnych platform bojowych. Na przykład, jeżeli kupujemy czołgi Abrams, to dobrze byłoby, aby była to brygada pancerna działająca właśnie na Abramsach. Stworzylibyśmy warunki do wspólnych ćwiczeń i przygotowywania naszych jednostek do działań w oparciu o doświadczenia wojsk amerykańskich – wyjaśniał.

Choć na razie nie ma decyzji o bazie, to warto podkreślić, że pod koniec października amerykańska administracja ogłosiła, iż to właśnie w Polsce powstanie centrum serwisowe pocisków PAC-3 MSE, które produkuje amerykański koncern Lockheed Martin. To może być pierwszy krok do montażu pocisków tej rodziny w naszym kraju. Szczegóły tej inwestycji powinniśmy poznać w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy.