Sieć Moya od lat dynamicznie się rozwija i zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby placówek w Polsce. Obecnie posiada ponad 550 stacji.

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Sieć stacji Moya z nowymi właścicielami

Anwim S.A. o sfinalizowaniu transakcji zmiany właścicielskiej poinformował w specjalnym komunikacie z 3 listopada. Podkreślił w nim, że nowi międzynarodowi inwestorzy – Stonepeak oraz Energy Equation Partners – posiadają bogate doświadczenie w obszarze infrastruktury i energetyki, a także znaczący potencjał finansowy. Objęcie przez nich udziałów w spółce ma pomóc w dalszym rozwoju sieci Moya oraz w rozszerzeniu działalności Anwimu jako nowoczesnego przedsiębiorstwa multienergetycznego.

Stonepeak i Energy Equation Partners posiadają udziały w sieci JET, działającej na rynkach w Niemczech i Austrii.

- Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z EEP i Anwimem, mogąc wykorzystać doświadczenie i wiedzę z naszych inwestycji na całym świecie, by wspólnie wzmacniać pozycję rynkową spółki – powiedział Anthony Borreca, Senior Managing Director i Co-Head of Energy w Stonepeak, cytowany w komunikacie Anwim S.A.

Z kolei Rob Nijst, Operating Partner w Energy Equation Partners, w swojej wypowiedzi dotyczącej współpracy z Anwimem przyznał:

- Spółka ma silną pozycję na polskim rynku paliw, ale jej możliwości rozwoju wykraczają poza ten segment. Nasze doświadczenie może być cennym wsparciem w realizacji tych planów. Chcemy wspólnie z zespołem Anwimu rozwijać biznes, który będzie odpowiadał na zmieniające się potrzeby rynku energii i mobilności.

Anwim S.A. zapewnia, że zmiana właścicielska nie wpłynie na funkcjonowanie spółki, skład jej zarządu oraz realizację przyjętej strategii. Bez zmian pozostać mają też zasady współpracy z franczyzobiorcami, klientami, dostawcami i pozostałymi partnerami biznesowymi.

Anwim S.A. z dalszymi planami rozwoju

Anwim S.A., poza rozbudową sieci stacji paliw Moya, planuje dalej rozwijać swoją działalność poza tradycyjnym rynkiem paliw, w tym m.in. w obszarze elektromobilności – pod marką MOYA energia chce dalej rozwijać infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto chce rozwijać działalność w zakresie importu i hurtowej sprzedaży paliw, a także usług dla klientów biznesowych zarówno w Polsce poprzez rozwój karty flotowej MOYA firma, jak i w całej Europie poprzez karty flotowe TFC.

– Przez ostatnie lata konsekwentnie budowaliśmy pozycję Anwimu na polskim rynku paliw. Dziś jesteśmy silną organizacją, z jedną z największych sieci stacji paliw w kraju, ale nasze ambicje sięgają znacznie dalej. Chcemy rozwijać Anwim jako nowoczesną firmę multienergetyczną, która będzie odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i rynku. Pozyskanie akcjonariuszy, którzy podzielają tę wizję i mają doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów inwestycyjnych, daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju – podkreślił Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.