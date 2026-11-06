Informację o planowanym przez Teslę zakończeniu produkcji Cybertrucka Elon Musk przekazał za pośrednictwem portalu X w piątek 6 listopada. Agencja Reuters, która opisała decyzję Muska, wskazuje, że nie jest powiedziane, iż najbogatszy człowiek świata wkrótce całkowicie nie zrezygnuje ze swojego projektu.

Reklama Reklama

„Tesla zakończy produkcję Cybertrucka w gigafabryce w Teksasie mniej więcej w połowie przyszłego roku, aby zrobić miejsce dla zwiększonej produkcji Cybercaba” – napisał Musk.

Nie wyjaśnił jednak od razu, jak zauważa Reuters, czy produkcja Cybertrucka zostanie przeniesiona do innego zakładu, czy też zostanie całkowicie wygaszona. Tymczasem gigafabryka w Austin w Teksasie jest jedynym znanym zakładem Tesli przystosowanym do produkcji specjalistycznych podzespołów tego modelu.

Tesla nie odpowiedziała na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie.

Wes Morrill: „Cybertruck był niesamowitą platformą rozwoju technologicznego”

Na wpis Elona Muska dotyczący planowanego zakończenia produkcji Cybertrucka odpowiedział Wes Morrill, główny inżynier Cybertrucka.

„Cybertruck był niesamowitą platformą rozwoju technologicznego i żyje dalej w postaci Cybercaba. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by przyszłość wyglądała jak przyszłość” – napisał Morrill.

W tym samym wpisie podziękował również właścicielom aut: „Dziękuję również społeczności właścicieli, których przygody z przyjemnością śledziłem i będę śledził nadal”.

Czy Cybercab zastąpi Cybertrucka?

Tesla Cybertruck jest elektrycznym samochodem osobowym typu pick-up klasy wyższej (segment E), produkowanym w Stanach Zjednoczonych przez Teslę od listopada 2023 r. Auto wyróżnia się nietypowym, kanciastym nadwoziem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Cybertruck, jak przypomina Reuters, reklamowany był przez Elona Muska jako futurystyczny rywal pickupów produkowanych przez tradycyjnych producentów samochodów. Auto miało jednak trudności ze zdobyciem masowej popularności oraz borykało się także z licznymi problemami serwisowymi, a Tesla wielokrotnie korygowała jego ceny.

Tymczasem Cybercab stał się za sprawą Muska kluczowym elementem autonomicznych planów Tesli w obszarze robotaksówek, podkreśla agencja.