Według najnowszych ustaleń „The New York Times” właściciel Tesli i SpaceX przekazał organizacjom politycznym łącznie 474 mln dol., angażując się finansowo we wspieranie republikanów.

Reklama Reklama

Elon Musk komentuje wybory w USA. „Moje kosmiczne lasery nie zadziałały”

„Chyba moje kosmiczne lasery do ingerowania w wybory tym razem nie zadziałały” – napisał Elon Musk w serwisie X, odnosząc się do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Do ironicznego komentarza dołączył emoji przedstawiające wzruszenie ramionami.

Właściciel Tesli i SpaceX był jednym z najważniejszych sponsorów finansowych Partii Republikańskiej podczas kampanii poprzedzającej wybory do Kongresu USA.

Miliarder przekazał setki milionów dolarów na wsparcie kandydatów oraz działania mające zwiększyć frekwencję wśród republikańskich wyborców.

Czytaj więcej Biznes Musk dał republikanom 446 mln dolarów na wybory Elon Musk, właściciel m.in. Tesli i SpaceX, był największym prywatnym darczyńcą podczas kampanii przed wyborami „połówkowymi” w USA. Bardzo mocno p...

Elon Musk przeznaczył 474 mln dol. na wsparcie polityczne

Według wcześniejszych wyliczeń „The New York Times” Musk przekazał republikanom 445,6 mln dol. Najnowsza analiza dziennika, opublikowana 2 listopada, wskazuje jednak, że łączna wartość jego wpłat na rzecz federalnych i stanowych organizacji politycznych wyniosła 474 mln dol., a więc jeszcze więcej.

Z wcześniejszego zestawienia wynikało, że 216 mln dol. trafiło do komitetu America PAC, którego zadaniem było mobilizowanie republikańskich wyborców do udziału w głosowaniu. Kolejne 168 mln dol. miliarder przeznaczył na komitet wspierający kampanie kandydatów do Senatu, natomiast 30 mln dol. otrzymała organizacja pomagająca republikanom ubiegającym się o mandaty w Izbie Reprezentantów.

Dziennik zwracał również uwagę, że na tegoroczne kampanie mogła zostać wykorzystana część niewydanych środków przekazanych przez Muska podczas cyklu wyborczego w 2024 r.

Ponad 200 mln dol. na wsparcie Kena Paxtona w Teksasie

Jednym z głównych obszarów politycznego zaangażowania Muska był Teksas, gdzie miliarder wspierał Kena Paxtona, prokuratora generalnego tego stanu, ubiegającego się o miejsce w Senacie USA. W ciągu ostatnich kilku miesięcy właściciel Tesli i SpaceX przeznaczył ponad 200 mln dol. na działania mające pomóc Paxtonowi w zdobyciu mandatu. Część tych pieniędzy wykorzystano do zorganizowania rozbudowanej kampanii terenowej w tym stanie.

Tymczasem – po raz pierwszy od ponad 30 lat – fotel gubernatora Teksasu obejmą demokraci po tym, jak Gina Hinojosa pokonała urzędującego republikanina Grega Abbotta. W Teksasie demokraci odbili również Senat – po przeliczeniu ponad 85 proc. głosów pewne jest, że fotel senatora obejmie demokrata James Talarico. 37-letni były nauczyciel i stanowy kongresmen pokonał Paxtona.

Wsparcie finansowe Muska objęło także inne stany. Jego darowizny otrzymały organizacje polityczne zaangażowane w kampanie wyborcze w Kentucky i na Alasce.