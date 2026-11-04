W najbliższe wakacje Pendolino nie pojedzie już do Ustki
Do Ustki można było dojechać Pendolino w minione wakacje. Pociąg kursował od 27 czerwca do 31 sierpnia na trasie z Bielska-Białej, przez Katowice, Warszawę oraz Trójmiasto. Podróż ze stolicy trwała ok. 5 godzin. Pociąg przyjeżdżał do Ustki ok. godz. 20:30, a odjeżdżał ok. godz. 7:30.
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– W nowym rozkładzie jazdy nie zaplanowano sezonowych połączeń kategorii EIP do i z Ustki – powiedziała Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity w rozmowie z Rynkiem Kolejowym.
Okazuje się jednak, że jest szansa na powrót połączenia.
– Zmiany w ofercie będą rozważane po wdrożeniu prędkości 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz wynikających z tego zmian w obiegach taboru, a także po ustąpieniu utrudnień i ograniczeń związanych z modernizacją LK202 – przyznała przedstawicielka PKP Intercity.
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Okazuje się jednak, że pasażerowie chcący w najbliższe wakacje dotrzeć pociągiem PKP Intercity ze stolicy do Ustki, będą mieli taką możliwość. Jak informuje Rynek Kolejowy, przewoźnik ma bowiem zamiar przywrócić połączenie IC Lazur z Łodzi do Ustki przez Warszawę, które funkcjonowało już w poprzednich latach poza ostatnimi wakacjami.
Pociąg wyjeżdżać ma z Łodzi o godz. 5:27, natomiast z Warszawy o godz. 6:58. Do Ustki docierać ma o godz. 12:53. Nieco wcześniej, bo o godz. 12:00, do uzdrowiska dojeżdżać ma przyspieszony pociąg Kolei Mazowieckich „Słoneczny”, który wyjeżdżać ma z Warszawy o godz. 6:33.
– W ocenie PKP Intercity zaplanowane godziny kursowania pociągu IC Lazur są atrakcyjne dla podróżnych. Pociąg ma przyjeżdżać do Ustki około godz. 13:00 i odjeżdżać około godz. 15:00. Taki rozkład umożliwia pasażerom przyjazd na początku doby hotelowej i rozpoczęcie wypoczynku bez konieczności oczekiwania na zakwaterowanie. Zdaniem przewoźnika jest to korzystniejsze rozwiązanie niż przyjazd do kurortu w godzinach nocnych – przyznała Anna Zakrzewska.
IC Lazur z Ustki wyjeżdżać ma natomiast o godz. 15:25. Do Warszawy docierać ma ok. godz. 21:00, a do Łodzi ok. godz. 22:30.
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