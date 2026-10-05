PKP Intercity ma w 2026 roku przewieźć między 96 a 98 mln pasażerów. – To będzie więcej, niż zaplanowaliśmy. To będzie wyraźnie powyżej 40 proc., odnosząc to na przykład do 2023 roku – stwierdził Malinowski. Dodał, że liczba przewożonych pasażerów rośnie dzięki nowym połączeniom, których jest o ponad 30 proc. więcej w porównaniu do 2023 roku.

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Prezes PKP Intercity obawia się o skutki modernizacji stacji Warszawa Wschodnia

Komentując zwiększoną od grudnia liczbę połączeń, prezes PKP Intercity stwierdził, iż spółka „zmierza do tego, by pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach np. co godzinę”. – Na przykład na trasie Łomża – Warszawa planujemy uruchomić sześć nowych par pociągów dziennie. Tych zmian będzie bardzo dużo – zapowiedział.

Jednocześnie prezes PKP Intercity wskazał, że problemem dla spółki może być modernizacja stacji Warszawa Wschodnia, która ma ruszyć w grudniu. – To może się odbić na punktualności przewozów. Przewidujemy utrudnienia dla pasażerów, na które nie mamy wpływu – przyznał.

O przewoźniku PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów.

Pytany o realizowane przez spółkę inwestycje, wymienił pociągi piętrowe, które PKP Intercity zamówiło od Alstomu w 2025 roku. – Zostały już uzgodnione wszelkie szczegóły dotyczące m.in. wyglądu tych pojazdów. W tej chwili toczy się proces zamawiania wszystkich podzespołów. Na początku stycznia rozpocznie się w Chorzowie produkcja tych pociągów – oświadczył.

PKP Intercity ma w najbliższym czasie ogłosić przetargi na naprawy P5 dla pociągów Pesa Dart oraz P4 dla ED74 (tzw. Edyty). Wcześniej ogłoszono też przetarg na P5 dla Pendolino. P4 i P5 to najwyższe poziomy napraw pojazdów kolejowych; P4 obejmuje gruntowny przegląd podzespołów oraz wymianę zużytych części, natomiast P5 to naprawa główna polegająca na pełnym przeglądzie i remoncie pociągu.

Nowe wagony od FPS Cegielski zaczną trafiać do PKP Intercity od pierwszego kwartału 2026 roku

Prezes Malinowski mówi również, że pierwsze z 300 zamówionych przez PKP Intercity wagonów od FPS Cegielski są już na testach. – Myślę, że od pierwszego kwartału przyszłego roku zaczną się ich odbiory. Będziemy chcieli odbierać równolegle różne typy tych wagonów, czyli pierwszej i drugiej klasy przedziałowe, bezprzedziałowe oraz gastronomiczne, żeby zestawiać gotowe składy, w których będzie każdy typ wagonu – mówił. Wagony te będą ciągnięte przez lokomotywy Griffin, produkowane przez Newag.

Pytany o ewentualny zakup używanego taboru od innych przewoźników, Malinowski przypomniał o toczącym się w Niemczech postępowaniu dotyczącym sprzedaży 96 wagonów przez Deutsche Bahn. W tej sprawie PKP Intercity prowadziło w Berlinie bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami niemieckiego przewoźnika. – Przedstawiciele Deutsche Bahn potwierdzili, że termin składania ofert przypada na listopad, więc PKP Intercity rozważy złożenie swojej oferty – podkreślił.