Materiał powstał we współpracy z PAIH

Ponad 200 firm, z łącznymi przychodami sięgającymi 120 mld zł pojawiło się w poniedziałek 16 listopada w Łodzi na Team Poland Forum Biznesu. Tematem debaty było doskonalenie modelu współpracy między biznesem a administracją publiczną w kwestii ekspansji zagranicznej. Spotkanie zorganizowały instytucje rozwoju zrzeszone w inicjatywie Team Poland.

Otwierając wydarzenie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że choć okres po 1989 r. to „z całą pewnością niezwykle udany czas dla polskiej gospodarki”, to dalszy rozwój musi być oparty już na nowych motorach wzrostu.

– Ponad trzy dekady temu uzyskaliśmy dostęp do zagranicznego kapitału, technologii oraz know-how. Nie ulega jednak wątpliwości, że model wzrostu gospodarczego, którego Polska była beneficjentem przez ostatnie 30 lat, po prostu się wyczerpuje. Czas, aby Polska, polskie firmy wyznaczyły nowe kierunki rozwoju – zaapelował Domański.

Wskazał przy tym, że nowy model powinien opierać się na trzech filarach: inwestycjach, innowacjach oraz polskich firmach, które będą rozwijać działalność także na rynkach zagranicznych. I to właśnie temu ostatniemu elementowi poświęcone było spotkanie z przedsiębiorcami w Łodzi.

Eksport to za mało

Internacjonalizacja polskiego biznesu nabiera w ostatnich latach coraz większego tempa. Podstawą działalności międzynarodowej wciąż pozostaje eksport. W ciągu ostatnich dwóch dekad wartość polskiego eksportu wzrosła ok. 6-krotnie: tylko w 2025 r. nasi producenci sprzedali za granicę towary za 1553,5 mld zł. Za prawie 75 proc. polskiego eksportu odpowiadają kraje UE, z czego Niemcy za 27 proc. Z kolei rynki rozwijające się to ledwie ok. 8 proc. polskiej sprzedaży zagranicznej i to na tych kierunkach – Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu czy Europy Wschodniej i Południowej – tkwi nadal niewykorzystany potencjał sprzedażowy.

Andrzej Domański podkreślał podczas łódzkiego forum, że na tym etapie rozwoju naszej gospodarki sam eksport już nie wystarczy. – Czas na budowanie firm o globalnym zasięgu. Firm, które będą miały kapitał i kompetencje, aby wychodzić na rynki zagraniczne – zauważył.

Ten proces już się rozpoczął. W ostatnich latach nasila się nowy trend – rodzime firmy coraz częściej inwestują za granicą – czy to w formie projektów typu greenfield czy poprzez akwizycje zagranicznych podmiotów. Obecność na zagranicznych rynkach to nie tylko dodatkowe źródło przychodów. Obecność na arenie międzynarodowej sprzyja wzrostowi konkurencyjności, podnoszeniu jakości produktów i usług, włączaniu krajowych firm w globalne łańcuchy dostaw, wreszcie budowaniu rozpoznawalności polskich marek oraz

Pomocna dłoń Team Poland

Pomocną dłoń do przedsiębiorców myślących o projektach zagranicznych wyciąga platforma Team Poland, czyli wspólna inicjatywa państwowych instytucji rozwoju, której celem jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia polskich przedsiębiorstw planujących ekspansję na nowe rynki. Platforma integruje kompetencje, instrumenty finansowe i ofertę poszczególnych instytucji, ułatwiając firmom dostęp do finansowania, gwarancji, ubezpieczeń, doradztwa, wsparcia inwestycyjnego oraz informacji o zagranicznych rynkach. Jej założeniem jest model tzw. one-stop-shop, czyli jednego punktu kontaktu, który pozwala przedsiębiorcom korzystać z różnych form wsparcia bez konieczności samodzielnego poruszania się po ofercie kilku instytucji.

Założycielami Team Poland w 2025 r. było sześć instytucji: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Podczas listopadowego wydarzenia w Łodzi ogłoszono, że do Team Poland dołączają instytucje wspierające: PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Platforma jest otwarta na kolejnych członków, w tym na podmioty prywatne. Warunek? Oferowane produkty muszą stwarzać polskiemu biznesowi nowe możliwości realizacji działań za granicą. W przypadku PKO Banku Polskiego, PZU i GPW będą to dodatkowe możliwości pozyskania kapitału na ekspansję czy nowe instrumenty finansowe i ubezpieczeniowe. Szczegóły oferty nowych partnerów zostaną ogłoszone przez nich w kolejnych miesiącach.

PAIH podąża za potrzebami polskiego biznesu

Filarem państwowego wsparcia dla przedsiębiorców już obecnych na zagranicznych rynkach lub dopiero planujących ekspansję od lat pozostaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu i jej sieć Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH). Na ponad 70 rynkach świata placówki te zapewniają przedsiębiorcom dostęp do wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach biznesowych, przepisach, branżach i możliwościach rozwoju. Specjaliści z ZBH pomagają też w poszukiwaniu oraz weryfikacji potencjalnych kontrahentów, organizują spotkania B2B, misje gospodarcze i udział w wydarzeniach branżowych.

– Rolą PAIH jest łączenie polskich przedsiębiorców z lokalnym biznesem i wspieranie ich w budowaniu trwałej obecności na zagranicznym rynku – mówi Artur Osuchowski, prezes PAIH.

Sieć Zagranicznych Biur Handlowych PAIH obejmuje zarówno najbardziej rozwinięte gospodarki świata, w których polski biznes jest już od lat obecny – m.in. w Europie Zachodniej czy USA – jak i rynki, które wciąż czekają na większe zainteresowanie ze strony polskich przedsiębiorców: m.in. Azję Południowo-Wschodnią, Amerykę Południową, Bliski Wschód czy Afrykę.

Spotkania, by rozmawiać o szansach i barierach

Mikołaj Raczyński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, podkreślił, że takie wydarzenia, jak łódzkie forum służą właśnie temu, aby przedstawiciele administracji publicznej i państwowych agencji odpowiedzialnych za rozwój mogły spotkać się z biznesem i rozmawiać z nim o barierach, wyzwaniach, szansach i możliwościach ekspansji zagranicznej.

W niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” szef PFR zapewnił, że w kierowanej przez niego instytucji na polskie firmy myślące o internacjonalizacji swojego biznesu czeka miliard złotych. W perspektywie kilku lat pula ta może urosnąć do kilku miliardów złotych.

Michał Kobza, wiceprezes GPW ds. rozwoju i sprzedaży, mówiąc o zaangażowaniu polskich podmiotów za granicą, przypomniał, że spółka, którą reprezentuje sama jest przykładem udanej akwizycji na rynku zagranicznym, bo GPW jest od kilku lat właścicielem giełdy w Armenii.

– Od 35 lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dostarcza kapitał przedsiębiorcom. Do tej pory głównym celem wykorzystania tego kapitału była transformacja. Teraz widzimy dużą zmianę i potrzebę pozyskania kapitału na ekspansję zagraniczną. Chcemy iść ręka w rękę z polskimi przedsiębiorcami, którzy mają takie ambicje – podkreślił Kobza.

Z kolei prezes PKO BP, Szymon Midera, zaprosił polskich przedsiębiorców do korzystania z zagranicznych oddziałów największego polskiego banku.

– Rozwijamy intensywnie sieć naszych przedstawicielstw. Prowadzimy już oddziały na rynku niemieckim, czeskim, słowackim i rumuńskim. W ciągu ostatnich miesięcy otworzyliśmy też trzy kolejne przedstawicielstwa: w Szwecji, w Austrii i na Litwie – powiedział szef PKO BP w trakcie Team Poland Forum Biznesu.

Zgodnie ze strategią na lata 2025–2027 bank planuje zwiększyć liczbę jednostek (zarówno oddziałów, jak przedstawicielstw) zagranicznych w UE do 12. Pozwoli to PKO BP na zapewnienie polskim firmom finansowania, obsługi transakcji transgranicznych czy wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych na danych rynkach.

Firmy dzielą się doświadczeniami

Na Forum nie mogło zabraknąć głosu praktyków – przedsiębiorców, którzy z powodzeniem rozwijają działalność na zagranicznych rynkach i mogą dzielić się własnymi doświadczeniami z ekspansji – zarówno sukcesami, jak i napotkanymi trudnościami, pułapkami czy błędami, których warto uniknąć. Wśród nich znaleźli się Dariusz Gałęzewski, założyciel Oshee, Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber Company, a także Michał Dobrzański, członek zarządu Enprom oraz Adam Grzenia, wiceprezes firmy Metalkas. W dyskusji głos zabrali również przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Istotnym elementem spotkania były również warsztaty dla przedsiębiorców, poświęcone różnym etapom zagranicznej ekspansji: od planowania pierwszego wyjścia na obcy rynek, przez rozwijanie już prowadzonej działalności międzynarodowej, po skalowanie biznesu i przejęcia zagranicznych spółek.

Team Poland zapowiada, że wydarzenie w Łodzi było jedynie początkiem cyklu spotkań z polskim biznesem, którego celem jest poznanie aktualnych potrzeb przedsiębiorców i dostosowania do nich swojej oferty. Kolejne mają odbyć się również w mniejszych ośrodkach, gdzie prężnie działają firmy z sektora MŚP, które też myślą o ekspansji na rynki zagraniczne.

Materiał powstał we współpracy z PAIH