W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Trump, Xi Jinping i Putin spotkali się w Shenzhen

W czwartek podczas szczytu APEC w Shenzhen spotkali się przywódcy Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowy miały dotyczyć m.in. ograniczania arsenałów broni jądrowej, bezpieczeństwa globalnego oraz wojen na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

Spotkanie było zapowiadane jako wydarzenie o potencjalnie dużym znaczeniu dla globalnej architektury bezpieczeństwa. Z opublikowanej po rozmowach deklaracji wynika jednak, że nie przyniosło ono konkretnych ustaleń w najważniejszych kwestiach. Przywódcy zobowiązali się do bliżej nieokreślonej reformy ONZ, zwiększenia produkcji i dostaw ropy naftowej, a także potwierdzili, że wojny nuklearnej nie da się wygrać i nigdy nie wolno jej stoczyć.

Samo zaproszenie Władimira Putina do rozmów z przywódcami Chin i USA może być dla rosyjskiego prezydenta politycznym sukcesem. Dla Xi Jinpinga i Donalda Trumpa spotkanie jest natomiast okazją do rozmów w czasie, gdy zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone stoją przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi i geopolitycznymi.

Nastroje polskich konsumentów są najsłabsze od ponad roku

Bieżące nastroje polskich konsumentów w listopadzie lekko się pogorszyły i znalazły się na najniższym poziomie od ponad roku. Tak wynika ze wskaźnika ufności konsumenckiej wyliczanego przez GUS.

Jak wskazuje Mikołaj Fidziński, pesymizm konsumentów utrzymuje się w Polsce od czasu pandemii, mimo relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Jeszcze przed pandemią zaledwie kilkanaście procent Polaków obawiało się bezrobocia. Obecnie takie obawy deklaruje już ponad 40 proc. badanych.

Zmieniła się również ocena sytuacji ekonomicznej kraju. W 2019 roku negatywne zmiany w gospodarce dostrzegał co czwarty Polak. Obecnie takiego zdania jest ponad połowa respondentów.

Eksperci wskazują, że na zaufanie do gospodarki wpływają doświadczenia ostatnich lat, w tym wysoka inflacja, a także zmiana sposobu komunikowania sytuacji gospodarczej. Przed pandemią rząd planował pierwszy budżet bez deficytu, wypłacił trzynastkę i rozszerzał świadczenie 500+. Dziś sytuacja finansów państwa jest zdecydowanie gorsza, a opinia publiczna słyszy o wysokim deficycie i słabszych ocenach Polski przez agencje ratingowe.

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CATL ostrzega Europę przed rozwojem recyklingu baterii

Założyciel chińskiej firmy CATL, największego producenta akumulatorów do samochodów elektrycznych na świecie, ostrzegł Unię Europejską przed konsekwencjami zwiększania zdolności recyklingu baterii w Europie.

Szef CATL zaproponował zamiast tego, aby zużyte baterie trafiały do Chin, a odzyskane z nich surowce wracały następnie do Europy. Takie rozwiązanie oznaczałoby utrzymanie istotnej części procesu przetwarzania baterii poza Unią Europejską.

Kwestia recyklingu baterii ma znaczenie dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i planów zwiększania niezależności od dostawców spoza UE. Rozwój własnych możliwości odzyskiwania surowców może być elementem budowania europejskiego łańcucha dostaw dla sektora samochodów elektrycznych.

W tle pozostaje rosnąca konkurencja między Europą i Chinami w obszarze elektromobilności, baterii i technologii związanych z transformacją energetyczną.

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Szczyt klimatyczny w Turcji bez przełomu w sprawie paliw kopalnych

Unia Europejska dołączyła podczas szczytu klimatycznego w Turcji do Global SF6 Pledge. Inicjatywa została zaproponowana przez Niemcy i ma służyć ograniczeniu globalnych emisji sześciofluorku siarki w sektorze energetycznym.

Nie oznacza to jednak przełomu w najważniejszych kwestiach negocjowanego porozumienia. W projekcie umowy nie znalazły się cele dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Obniżono również cel finansowania inwestycji w krajach rozwijających się.

Decyzje te spotkały się z krytyką części państw i aktywistów. Tegoroczny szczyt pokazuje rozbieżności między interesami poszczególnych krajów. Państwa, które wcześniej opowiadały się za zaostrzaniem zobowiązań klimatycznych, coraz częściej uzasadniają zmianę stanowiska potrzebą ochrony własnych gospodarek.

Dodatkowym wyzwaniem jest rosnące zapotrzebowanie na energię związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Rosnący apetyt energetyczny centrów danych może utrudniać szybkie odchodzenie od paliw kopalnych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.