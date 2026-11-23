Duński gigant zabawkarski Lego zainwestuje ponad 4,46 mld zł w budowę nowej fabryki w Portugalii. Zakład, który ma ruszyć w 2030 roku, będzie najnowocześniejszym w globalnej sieci koncernu. Zatrudnienie znajdzie w nim ponad tysiąc osób.

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Duński producent zabawek Lego zainwestuje ponad miliard euro (około 4,46 mld zł) w budowę nowej fabryki w Portugalii. Jak poinformowała firma w poniedziałek, 23 listopada, inwestycja ma pomóc w zaspokojeniu rosnącego popytu na klocki Lego w Europie, a jednocześnie wesprzeć ekspansję koncernu na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki – informuje Reuters.

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W ostatnich dwóch latach Lego notowało dwucyfrowe tempo wzrostu. Wprowadzenie na rynek 330 nowych zestawów, w tym repliki oficjalnego trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA, zestawów Pokémon wykorzystujących nowe interaktywne klocki oraz produktów stworzonych we współpracy z Formułą 1, przyczyniło się do wzrostu przychodów o 21 proc. w pierwszej połowie 2026 roku.

Dyrektor operacyjny Lego Carsten Rasmussen poinformował, że klocki produkowane w nowym zakładzie w Estarreja, na południe od Porto, będą trafiać m.in. na rozwijające się rynki Afryki, Europy Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Fabryka będzie jednak przede wszystkim obsługiwać rosnący popyt w krajach europejskich, w których marka Lego ma już ugruntowaną pozycję.

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Nowa fabryka Lego w Portugalii. Ponad tysiąc miejsc pracy

Portugalska fabryka będzie czwartym zakładem produkcyjnym Lego w Europie i ósmym na świecie. Zatrudnienie znajdzie w niej ponad tysiąc osób. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku, a uruchomienie produkcji na 2030 rok.

Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy globalnej sieci produkcyjnej Lego. Koncern chce lokalizować swoje fabryki bliżej odbiorców, aby skrócić czas dostaw i usprawnić dystrybucję. W 2025 roku firma otworzyła zakład w Wietnamie, a w 2027 roku ma rozpocząć działalność fabryka w amerykańskim stanie Wirginia.

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W ostatnich latach Lego zwiększyło również moce produkcyjne istniejących zakładów w Meksyku, na Węgrzech i w Chinach.

Nowa fabryka w Portugalii zajmie powierzchnię 115 tys. mkw. Będzie odpowiadać za formowanie elementów, ich dalszą obróbkę oraz pakowanie gotowych produktów. Jak wyjaśnił Rasmussen, o wyborze Portugalii zdecydowały m.in. sytuacja gospodarcza kraju oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.

Najnowocześniejsza fabryka Lego. Produkcja zasilana zieloną energią

Według zapowiedzi koncernu portugalski zakład będzie najbardziej zautomatyzowaną i zaawansowaną technologicznie fabryką Lego na świecie. Nowoczesne rozwiązania mają zwiększyć elastyczność produkcji i ułatwić firmie szybkie reagowanie na zmieniający się popyt, szczególnie w związku z wprowadzaniem na rynek coraz większej liczby nowych zestawów.

Lego zamierza w całości pokrywać zapotrzebowanie fabryki na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Około 80 proc. potrzebnej energii ma pochodzić z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie zakładu, wspieranych przez magazyny energii.