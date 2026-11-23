Rosjanie mają jeszcze w tym roku umieścić na orbicie satelitę uzbrojonego w broń atomową - alarmuje m.in. niemiecki wywiad
Wśród zachodnich wywiadów sygnalizujących, że Rosja ma plany związane z umieszczeniem na orbicie satelity uzbrojonego w broń atomową, ma być m.in. niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza (BND) oraz niemiecka armia. O ustaleniach tych informują nadawcy NDR i WDR oraz dziennik „Süddeutsche Zeitung”.
Reuters poprosił o komentarz ambasadę Rosji w Niemczech, BND i NATO. Na razie nikt nie skomentował tych doniesień.
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Satelita Sputnik-S, który może być uzbrojony w broń atomową, miał powstać kilka lat temu i obecnie znajduje się w obwodzie moskiewskim.
Informacja o planach Rosjan dotyczących umieszczenia na orbicie Sputnika-S miała zostać już przekazana przez niemiecki wywiad najważniejszym politykom w kraju, w tym ministrowi obrony Borisowi Pistoriusowi.
Na pytanie „Süddeutsche Zeitung” o te doniesienia rzecznik resortu obrony Niemiec stwierdził jedynie, że Niemcy „stale monitorują rozwój sytuacji w przestrzeni kosmicznej i aktywność innych państw (w kosmosie)”.
Internet satelitarny Starlink
Gdyby Rosja zdecydowała się umieścić na orbicie broń atomową, stanowiłoby to naruszenie przepisów Traktatu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który zakazuje umieszczania na orbicie „obiektów przenoszących broń atomową lub innych typów broni masowego zniszczenia na orbicie Ziemi”.
W 2024 roku Rosja zaprzeczała sygnałom z USA, które wskazywały, iż Moskwa pracuje nad bronią zdolną niszczyć satelity na orbicie przy użyciu broni atomowej.
Amerykanie twierdzili wówczas, że Rosja od lat pracuje nad taką bronią, która – w wyniku zdetonowania głowicy atomowej na orbicie, co wywołałoby silny impuls elektromagnetyczny – mogłaby zniszczyć całe sieci satelitów, takie jak np. te składające się na system Starlink, z którego wojskowej części (Starshield) korzysta ukraińska armia.
Doniesienia o tym, że Rosjanie zamierzają umieścić na orbicie broń atomową, pojawiły się po tym, jak w deklaracji przyjętej po spotkaniu Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w Shenzhen pojawił się punkt dotyczący rozbrojenia nuklearnego mówiący o „dialogu na rzecz ograniczenia ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej”.
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