Na podstawie rozmów, wywiadów i analiz zebranych w raporcie przedstawiamy rekomendacje polskiego sektora rolno-spożywczego na najbliższą dekadę. To synteza postulatów i kierunków wskazywanych przez uczestników rynku, a nie formalnie uzgodnione stanowisko wszystkich firm i organizacji.

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1. Przestańmy mierzyć sukces wyłącznie wielkością produkcji

Polski przemysł spożywczy zbudował silną pozycję dzięki wzrostowi produkcji, konkurencyjnym kosztom i zdolności do dostarczania dużych wolumenów żywności. Ten model przyniósł wymierne rezultaty, ale jego możliwości stopniowo się wyczerpują. Rosnące koszty pracy, energii i surowców oraz presja cenowa ze strony odbiorców sprawiają, że produkowanie i sprzedawanie więcej nie musi oznaczać wyższych zysków.

W centrum strategii rozwoju postawmy na rentowność i wartość dodaną, a nie sam wzrost wolumenu.

Przedsiębiorstwa powinny dokładniej analizować opłacalność poszczególnych produktów, kategorii i kanałów sprzedaży. Coraz większego znaczenia nabierają produkty specjalistyczne, funkcjonalne, innowacyjne oraz marki, za które konsumenci są gotowi zapłacić więcej ze względu na ich rzeczywistą wartość.

Zmiana myślenia dotyczy również całego łańcucha produkcji żywności. Liczy się nie tylko ilość wytworzonego surowca czy gotowego produktu, ale także to, jaka część wartości pozostaje u rolnika, przetwórcy i producenta.

2. Inwestujmy w produktywność, a nie w technologię dla samej technologii

Automatyzacja, cyfryzacja i sztuczna inteligencja będą coraz silniej wpływać na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego. Ich znaczenie nie powinno być jednak mierzone liczbą wdrożonych systemów, robotów czy aplikacji, lecz faktyczną poprawą wyników przedsiębiorstw.

Kierujmy inwestycje technologiczne tam, gdzie przynoszą mierzalne oszczędności, zwiększają wydajność i ograniczają straty.

Dotyczy to zarówno produkcji, jak i logistyki, zarządzania energią, prognozowania popytu czy planowania zapasów. Lepsze wykorzystanie danych może ograniczać przestoje, nadmierne zużycie surowców oraz koszty magazynowania i transportu. W wielu przypadkach większe korzyści niż rozbudowa mocy produkcyjnych przyniesie sprawniejsze wykorzystanie istniejących zasobów.

Technologiczna transformacja musi objąć również rolnictwo. Precyzyjne żywienie zwierząt, monitoring upraw, odpowiednie dawkowanie nawozów czy cyfrowe zarządzanie gospodarstwem mogą poprawiać ekonomikę produkcji już na etapie pozyskiwania surowców.

3. Łączmy siłę skali ze zdolnością szybkiego reagowania

Konsolidacja będzie jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego przemysłu spożywczego. Większa skala ułatwia finansowanie inwestycji, rozwijanie zaplecza badawczo-rozwojowego, budowanie sieci dystrybucji i negocjowanie warunków współpracy z handlem.

Jednak sama wielkość przedsiębiorstwa nie przesądzi o sukcesie. Zmieniające się potrzeby konsumentów, rozwój nowych kategorii i nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego wymagają coraz szybszego podejmowania decyzji.

Budujmy silniejsze organizacje, ale nie traćmy elastyczności, przedsiębiorczości i zdolności dostrzegania nowych trendów.

Konsolidacja powinna prowadzić do poprawy efektywności i tworzenia realnych możliwości rozwoju, a nie być celem samym w sobie. Duże przedsiębiorstwa muszą umieć wykorzystać kapitał, skalę i dane do szybkiego wprowadzania innowacji.

Jednocześnie przyszłość rynku nie musi należeć wyłącznie do największych graczy. Mniejsze, wyspecjalizowane firmy mogą budować przewagę dzięki jakości, wyrazistym markom, unikatowym produktom i umiejętności sprawnego reagowania na zmiany.

4. Stwórzmy lepsze warunki do zagranicznych przejęć

Budowanie marki na nowym rynku może trwać wiele lat i wymagać znacznych nakładów finansowych. Dlatego dla części polskich przedsiębiorstw skuteczniejszą drogą rozwoju może być przejmowanie zagranicznych firm posiadających już rozpoznawalne produkty, lokalne relacje handlowe i sieci dystrybucji.

Przejęcie oznacza bowiem nie tylko zakup zakładu produkcyjnego, ale również dostęp do klientów, kompetencji i istniejącej pozycji rynkowej.

Rozwijajmy finansowanie i kompetencje umożliwiające polskim przedsiębiorstwom ekspansję kapitałową.

Szczególnej uwagi wymagają firmy średniej wielkości, które mają ambicje międzynarodowe, ale nie dysponują kapitałem porównywalnym z największymi koncernami. Potrzebują dostępu do odpowiednio dopasowanych instrumentów finansowania, wsparcia instytucjonalnego i wiedzy o zagranicznych transakcjach.

5. Przejdźmy od eksportowania żywności do budowania międzynarodowych firm

Polska należy do największych producentów i eksporterów żywności w Europie. Przez ostatnie trzy dekady przedsiębiorstwa skutecznie rozwijały sprzedaż zagraniczną, korzystając z konkurencyjnych kosztów, jakości produktów i bliskości unijnych odbiorców.

Kolejnym etapem rozwoju powinno być budowanie własnych marek, struktur sprzedażowych i trwałej obecności biznesowej na zagranicznych rynkach.

Polscy producenci nie mogą poprzestawać na roli dostawców dla międzynarodowych sieci handlowych i zagranicznych marek. Powinni coraz częściej konkurować rozpoznawalnością własnych produktów, innowacyjnością, jakością i zdolnością do samodzielnego docierania do konsumentów.

Wymaga to większych nakładów na marketing, badania rynku, rozwój produktów i lokalne struktury handlowe. W dłuższej perspektywie właśnie takie inwestycje mogą pozwolić polskim firmom przejmować większą część marży, a nie tylko zwiększać ilość eksportowanej żywności.

6. Dywersyfikujmy eksport i zmniejszajmy zależność od pojedynczych rynków

Unia Europejska pozostaje podstawowym kierunkiem sprzedaży polskiej żywności. Na wspólny rynek trafia około trzech czwartych krajowego eksportu rolno-spożywczego. To ogromny atut wynikający z bliskości geograficznej, rozwiniętych relacji handlowych i wspólnych zasad funkcjonowania rynku.

Tak wysoka koncentracja oznacza jednak również uzależnienie od koniunktury i sytuacji gospodarczej w określonej grupie państw.

Wzmacniajmy pozycję w Europie, ale równolegle rozwijajmy sprzedaż w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i innych perspektywicznych rynkach.

Ekspansja poza Unię nie powinna sprowadzać się do okazjonalnej sprzedaży nadwyżek produkcyjnych. Potrzebne są długoterminowe strategie, partnerzy lokalni, dostosowanie produktów do preferencji konsumentów oraz odpowiednie przygotowanie logistyczne i certyfikacyjne.

Dywersyfikacja ma także wymiar bezpieczeństwa. Zmiany polityki handlowej, napięcia geopolityczne, ograniczenia sanitarne czy wahania kursów walut mogą w krótkim czasie zmieniać warunki działalności. Firmy obecne na większej liczbie rynków mają więcej możliwości reagowania na takie zakłócenia.

7. Oceniajmy łączny koszt regulacji, a nie każdą reformę osobno

Przemysł spożywczy i handel muszą jednocześnie dostosowywać się do licznych zmian prawnych. System kaucyjny, nowe zasady gospodarowania opakowaniami, rozszerzona odpowiedzialność producenta, wymagania środowiskowe i zmiany podatkowe wpływają na ekonomikę tych samych przedsiębiorstw.

Każda regulacja może realizować odrębny cel publiczny. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy koszty kilku reform nakładają się na siebie, a przedsiębiorstwa muszą finansować je równolegle.

Przed wprowadzeniem nowych obowiązków analizujmy ich skumulowany wpływ na koszty działalności, inwestycje, konkurencyjność i ceny żywności.

Ocena skutków regulacji powinna obejmować cały łańcuch wartości: rolników, producentów, przetwórców, dystrybutorów, handel i konsumentów. Należy uwzględniać również różnice między przedsiębiorstwami dużymi i małymi, dla których identyczny obowiązek może oznaczać zupełnie inne obciążenie finansowe.

Potrzebne jest też racjonalne podejście do regulacji opakowaniowych. Opakowania spożywcze nie pełnią wyłącznie funkcji marketingowej - chronią produkty, zapewniają bezpieczeństwo sanitarne i wydłużają ich trwałość. Zmiany korzystne z punktu widzenia recyklingu nie powinny prowadzić do zwiększenia strat żywności.

8. Zapewnijmy przewidywalne prawo i realny czas na inwestycje

Inwestycje w przemysł spożywczy są kapitałochłonne, a ich przygotowanie i realizacja często wymagają kilku lat. Budowa nowych zakładów, modernizacja linii produkcyjnych czy dostosowanie opakowań i logistyki nie mogą następować z dnia na dzień.

Tymczasem niepewność dotycząca przyszłych przepisów utrudnia kalkulowanie kosztów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Prawo nie może zmieniać się szybciej, niż przedsiębiorstwa są w stanie dostosować do niego swoje zakłady i procesy produkcyjne.

Nowe przepisy powinny być poprzedzane odpowiednio wczesnymi konsultacjami oraz rzetelną oceną skutków gospodarczych. Konieczne są również realne okresy przejściowe, umożliwiające dostosowanie procesów produkcyjnych i handlowych.

9. Zadbajmy o opłacalność rolnictwa. Tu zaczyna się konkurencyjność żywności

Silny przemysł spożywczy nie może funkcjonować bez stabilnego zaplecza rolniczego. Tymczasem rosnące koszty ziemi, energii, pracy i kapitału, zmienność cen skupu oraz coraz większa konkurencja międzynarodowa utrudniają gospodarstwom planowanie produkcji i inwestycji.

W części sektorów problemem pozostaje nadpodaż, w innych – niedostateczna dostępność krajowego surowca. W obu przypadkach kluczowy staje się rachunek ekonomiczny gospodarstwa.

Opłacalność produkcji rolnej uznajmy za fundament bezpieczeństwa surowcowego i konkurencyjności polskiej żywności.

Potrzebne są bardziej przewidywalne relacje między rolnikami, przetwórcami i handlem, stabilne kanały zbytu oraz lepsza wymiana informacji dotyczących potrzeb rynku. Należy rozwijać doradztwo, dostęp do wiedzy i technologie poprawiające wydajność gospodarstw.

Polityka rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego musi być ze sobą ściślej powiązana. Bez opłacalnej produkcji surowców trudno będzie utrzymać silne krajowe przetwórstwo.

10. Budujmy odporność na niedobory surowców i wysokie ceny energii

Zmiany klimatyczne, napięcia geopolityczne i wysokie koszty energii coraz mocniej wpływają na konkurencyjność polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Susze, przymrozki i zakłócenia w handlu zwiększają ryzyko niedoborów surowców, a uzależnienie od importu i wahań cen energii utrudnia planowanie produkcji.

Rozwijajmy krajową bazę surowcową, dywersyfikujmy źródła dostaw i inwestujmy w odporność klimatyczną oraz efektywność energetyczną.

Priorytetem powinny być m.in. rozwój krajowych źródeł białka paszowego, upowszechnianie praktyk rolnictwa regeneratywnego, lepsze gospodarowanie wodą oraz ograniczanie strat surowców. Równolegle przedsiębiorstwa powinny inwestować w modernizację zakładów, własne źródła energii i rozwiązania wykorzystujące produkty uboczne rolnictwa, w tym biogazownie.

11. Przygotujmy produkcję i handel na konsumenta 2035 roku

Polska demografia będzie zmieniać rynek żywności równie silnie, jak technologia. Starzenie się społeczeństwa, rosnące znaczenie gospodarstw jednoosobowych i zmiany stylu życia mogą prowadzić do przebudowy struktury zakupów.

Konsumenci będą poszukiwać nie tylko atrakcyjnych cen, ale również wygody, oszczędności czasu i produktów odpowiadających na indywidualne potrzeby żywieniowe.

Wykorzystujmy wiedzę o zmianach demograficznych i konsumenckich do projektowania produktów, opakowań i modeli sprzedaży przyszłości.

Rosnące zainteresowanie produktami wysokobiałkowymi, bezcukrowymi, funkcjonalnymi i wygodnymi w przygotowaniu pokazuje, że źródłem nowej wartości mogą być konkretne korzyści dla konsumentów.

Przyszłość należy do przedsiębiorstw, które potrafią przewidywać potrzeby konsumentów, ale jednocześnie nie tracą kontaktu z ich możliwościami finansowymi. Cena pozostanie istotnym kryterium wyboru, nawet gdy będzie rosło znaczenie jakości i wygody.

12. Rozwijajmy nowe kanały sprzedaży i modele dotarcia do konsumenta

Polski handel spożywczy przechodzi zmianę strukturalną. Obok silnej pozycji dyskontów rozwijają się formaty convenience, gastronomia, sprzedaż internetowa, szybkie dostawy oraz rozwiązania samoobsługowe.

Dostosujmy produkcję, dystrybucję i ofertę do wielokanałowego modelu handlu.

Rozwój nowych formatów otwiera możliwości nie tylko dla detalistów, ale również dla producentów żywności. Wymaga jednak odpowiedniego asortymentu, wielkości opakowań, sprawnej logistyki i elastycznego zarządzania dostawami.

Nie ma jednego formatu, który zastąpi wszystkie pozostałe. Przewagę uzyskają te przedsiębiorstwa, które potrafią być obecne tam, gdzie konsument rzeczywiście chce kupować.

13. Budujmy bardziej partnerskie relacje między producentami a handlem

Relacje między producentami żywności a sieciami handlowymi od lat kształtuje silna konkurencja cenowa. Presja na utrzymanie atrakcyjnych cen dla konsumentów jest jednym z podstawowych elementów polskiego rynku, ale jednocześnie rosną koszty produkcji, transportu, magazynowania i obsługi sprzedaży.

W takich warunkach coraz większego znaczenia nabiera efektywność całego łańcucha dostaw, a nie tylko wynik poszczególnych uczestników rynku.

Rozwijajmy współpracę opartą na lepszej wymianie danych, wspólnym planowaniu i ograniczaniu kosztów oraz strat.

Dokładniejsze prognozowanie popytu, uzgadnianie działań promocyjnych, sprawniejsza logistyka i odpowiednie zarządzanie zapasami mogą zwiększać dostępność produktów, a jednocześnie ograniczać marnowanie żywności.