Materiał powstałwe współpracy z ORLEN SA

Stacje paliw coraz mocniej wchodzą na rynek handlu convenience i gastronomii. Jak zmienia się ich model biznesowy? Czy sprzedaż pozapaliwowa staje się jednym z głównych motorów rozwoju tego segmentu i jaką rolę będzie odgrywać w strategii ORLENU do 2035 roku?

Chcę, żeby klienci wybierali ORLEN także wtedy, gdy nie potrzebują tankować. Już dziś widzimy, że rośnie udział transakcji obejmujących zakupy pozapaliwowe. To dla mnie ważny sygnał, że stacja może odgrywać większą rolę w codziennym życiu klientów. W mieście ktoś wpadnie po lunch w Stop.Cafe, a w mniejszej miejscowości przy jednej wizycie zrobi zakupy i umyje samochód.

Dlatego w perspektywie 2035 roku sprzedaż pozapaliwowa będzie jednym z głównych kierunków wzrostu naszego detalu. Łączymy szybkie zakupy z gastronomią i rozwijamy usługi tam, gdzie odpowiadają na lokalne potrzeby. Każdy dodatkowy powód do wizyty daje nam szansę, żeby klient wracał częściej, a nam pozwala budować marżę pozapaliwową.

Stacje paliw jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim z tankowaniem i szybkimi zakupami w trasie. Dziś coraz częściej oferują gotowe posiłki, kawę czy produkty na codzienne potrzeby. Jak zmieniają się oczekiwania konsumentów i które trendy będą najmocniej kształtować ofertę sklepów i gastronomii na stacjach w najbliższej dekadzie?

Moim zdaniem największą przewagę zdobędą ci, którzy szanują czas klienta i dają mu pewność, że dostanie to, po co przyjechał. Kto ma kilkanaście minut na przerwę, chce szybko znaleźć świeży posiłek i mieć pewność, że będzie smakował tak samo dobrze jak ostatnio. W sklepie chcę dać klientom także przyjemność odkrywania. Obok marek, po które chętnie wracają, powinny pojawiać się nowości, dla których warto się zatrzymać. Czasem będzie to nowy smak ulubionej przekąski, a czasem produkt lokalnego producenta, którego klient dopiero u nas poznaje.

W najbliższej dekadzie większe znaczenie będą miały świeżość, powtarzalna jakość i oferta dopasowana do miejsca. Inaczej zaprojektujemy menu na stacji przy trasie, gdzie liczy się wygoda jedzenia w drodze, a inaczej tam, gdzie klienci regularnie wpadają na lunch. Technologia może ułatwić obie wizyty, choćby przez szybszy zakup albo promocję na produkt, po który klient rzeczywiście sięga.

Rozwój oferty pozapaliwowej oznacza również nowe możliwości dla producentów żywności. Jak zmienia się współpraca ORLENU z dostawcami FMCG? Czy stacje paliw stają się dla nich coraz ważniejszym kanałem sprzedaży, a jednocześnie miejscem testowania nowych produktów i kategorii?

Tak. Dla producentów stacja to coraz ważniejszy kanał sprzedaży, bo pokazuje, czego ludzie szukają w konkretnych sytuacjach. Ktoś kupuje kawę przed dłuższą trasą, ktoś inny szuka ciepłej przekąski w przerwie w pracy. Z dostawcami możemy sprawdzić, czy nowy produkt pasuje do takiej potrzeby i czy klienci po niego wracają.

W sieci prowadzimy równolegle kilkadziesiąt testów produktów i sposobów sprzedaży. Przykłady nowości to lokalne ciasta, świeże kwiaty czy punkty z ciepłymi przekąskami. Każda nowość konkuruje o ograniczone miejsce na półce. Chcę, żeby partnerzy wchodzili z nami do pilotaży i wspólnie z nami sprawdzali, czy oferta daje klientowi kolejny powód do wizyty. Wynik testu pomaga nam zdecydować, które pomysły rozwijać szerzej.

Dane o zachowaniach klientów, aplikacje lojalnościowe, automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz silniej zmieniają handel. Jak ORLEN wykorzystuje te narzędzia do rozwoju sprzedaży pozapaliwowej? Co może być największym przełomem w funkcjonowaniu stacji paliw jako punktów handlowych do 2035 roku?

Największym przełomem do 2035 roku może być zdolność każdej stacji do przewidywania, czego będą potrzebować jej klienci. Inaczej wygląda popyt w piątek po południu na trasie wyjazdowej z miasta, a inaczej w poniedziałek rano na stacji przy osiedlu. Lepsze prognozy mogą pomóc tak planować dostawy, żeby w porze lunchu wystarczyło świeżych posiłków i żeby mniej jedzenia zostawało pod koniec dnia.

Dziś sprawdzamy w pilotażach, które produkty i sposoby sprzedaży sprawdzają się w różnych lokalizacjach. Dane o zakupach pomagają nam ocenić, czy klienci wracają po daną ofertę. Aplikacja lojalnościowa może pomóc lepiej dopasować promocje, a automatyzacja i sztuczna inteligencja mają potencjał, by usprawnić prognozowanie i uzupełnianie zapasów. Jestem przekonana, że klient oceni tę zmianę bardzo praktycznie. Czy mógł wygodnie podjechać, szybko kupić to, czego potrzebował, i ruszyć dalej? Chcę, żeby do 2035 roku stacje ORLENU stały się częścią codziennych tras klientów, od porannej kawy po zakupy w drodze do domu.

Materiał powstałwe współpracy z ORLEN SA