Materiał Partnera OSM KOŁO

Historia Spółdzielni rozpoczęła się w 1930 r. Wtedy 41 osób zdecydowało się wspólnie powołać Spółdzielnię Mleczarską „Jedność”. Zaledwie kilkanaście dni później zakład przyjął pierwsze 400 l mleka. Od tamtej pory wiele się zmieniło: wojna, powojenna odbudowa, kolejne inwestycje i przemiany gospodarcze wielokrotnie stawiały mleczarnię przed nowymi wyzwaniami. Spółdzielnia rozwijała się jednak dalej, zachowując to, co stanowiło o jej sile od początku – współpracę, przywiązanie do jakości i ludzi, którzy wspólnie budowali jej przyszłość.

Przez dekady zmieniały się skala produkcji i możliwości technologiczne. W 1975 r. uruchomiono nowy zakład przy ulicy Towarowej w Kole, w którym powstała między innymi proszkownia mleka. W kolejnych latach inwestycje pozwoliły rozwijać produkcję i eksport, a budowa nowej proszkowni w 2008 r. była kolejnym ważnym krokiem w rozwoju firmy. Dziś OSM Koło ma główną siedzibę w Kole oraz oddziały w Grodkowie i Koninie. Zatrudnia ponad 700 osób, a jej produkty trafiają zarówno na polskie stoły, jak i do odbiorców na wielu zagranicznych rynkach.

Rozwój to jednak nie tylko większe zakłady i nowe technologie. To także uważne obserwowanie tego, czego szukają konsumenci. Obok tradycyjnych produktów mleczarni, takich jak masło czy śmietany, pojawiają się więc propozycje odpowiadające na nowe potrzeby żywieniowe. Przykładem są jogurty pitne bez laktozy – śliwkowy oraz truskawkowo-rabarbarowy. Nie zawierają dodatku cukru, a ich receptury wzbogacono o błonnik. Łączą owocowe smaki z rozwiązaniami, na które coraz częściej zwracają uwagę osoby świadomie wybierające produkty spożywcze.

Szczególne miejsce w tej części oferty zajmuje jogurt z Bifidobacterium. To propozycja łącząca dobrze znaną kategorię nabiału z dodatkowymi składnikami: błonnikiem, witaminą B6, cynkiem i chromem. Zawiera 2 mld żywych bakterii Bifidobacterium w porcji. Jego receptura pokazuje, że tradycyjny jogurt może stać się punktem wyjścia do tworzenia produktów o bardziej rozbudowanym składzie. Poszczególne składniki pełnią przy tym określone funkcje: witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i zmniejszeniu uczucia zmęczenia, cynk wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników. Ostatnie tygodnie przyniosły produktowi kolejne powody do dumy – zdobył dwie nagrody, które oficjalnie zostaną wręczone już wkrótce.

Nie każda historia produktu zaczyna się od nowej receptury. Czasem wystarczy, że znany smak zostanie odkryty przez kolejne pokolenie. Tak stało się z serkiem wiejskim OSM Koło, obecnym na rynku od ponad 30 lat. Przez długi czas był po prostu sprawdzonym produktem, po który konsumenci sięgali na co dzień. Z czasem jednak trafił również do mediów społecznościowych, gdzie użytkownicy zaczęli pokazywać go w swoich przepisach, posiłkach i kulinarnych inspiracjach. Internetowa popularność sprawiła, że serek ponownie znalazł się w centrum zainteresowania, tym razem także młodszych odbiorców. Produkt dobrze znany w Wielkopolsce odkryli konsumenci z całego kraju i stał się on poszukiwany na sklepowych półkach.

Produkty OSM Koło można znaleźć w sklepach głównie w centralnej Polsce oraz w firmowych punktach sprzedaży. Za ich obecnością na rynku stoi wspólna praca rolników, pracowników mleczarni i zaufanie konsumentów.

Zbliżające się stulecie działalności skłania do spojrzenia wstecz z dumą, ale przede wszystkim do myślenia o przyszłości. Chcemy, by polskie produkty były doceniane, a rodzime przedsiębiorstwa mogły nadal się rozwijać i zdobywać zaufanie kolejnych pokoleń.

„Doceniana przez pokolenia” to nie tylko hasło, lecz zobowiązanie wobec tych, którzy tworzyli spółdzielnię, i tych, którzy będą pisać jej dalszą historię. Bo prawdziwy rozwój to umiejętność łączenia zmian z wartościami, które pozostają niezmienne.

Materiał Partnera OSM KOŁO