Od lat o Polsce mówi się jako o „jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków handlowych”. Miano to zdobyliśmy po tym jak wiele zachodnich koncernów wjeżdżało do Polski na białym koniu, a wycofywało się z podkulonym ogonem. Nie pomogły milionowe inwestycje ani zachodnie wzorce kopiowane 1:1 z macierzystego rynku. Okazało się, że Polacy chcą robić zakupy w tych sklepach, które zmieniają się razem z ich rosnącymi aspiracjami, zamożnością i potrzebą wygody. Pod warunkiem, że zmiana nie oznacza utraty najważniejszego kryterium zakupowego – niskiej ceny.

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Dane YouGov pokazują, że Polska pozostaje rynkiem napędzanym promocjami. W pierwszym półroczu 2026 roku udział zakupów promocyjnych wzrósł, a specjalne oferty odpowiadają już za 34,6 proc. wartości zakupów. Jednocześnie rośnie udział marek własnych i rozwijają się kategorie produktów odpowiadających na potrzebę wygody i świadomego odżywiania.

Zmiana podejścia do cen nie będzie łatwa. 53 proc. Polaków deklaruje gotowość do bojkotu marki lub sieci handlowej w przypadku nieuzasadnionych podwyżek, a 39 proc. zrezygnowałoby z zakupów w odpowiedzi na wprowadzające w błąd reklamy

- Polak po latach zmagania się z inflacją stał się wytrawnym graczem, który kalkuluje każdą decyzję. Uczciwa wycena i transparentność przestały być mile widzianym dodatkiem, a stały się warunkiem koniecznym. Nabywcy nie rezygnują z jakości, ale natychmiast ukarzą brakiem lojalności czy wręcz bojkotem każdego detalistę, który próbuje ukryć nieuzasadnione podwyżki – komentuje Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający w YouGov.

Z tego względu rynek dyskontów w Polsce należy do najdynamiczniej rozwijających się segmentów handlu detalicznego. W II kw. 2026 roku dyskonty odnotowały wzrost o 2,4 proc. r/r. Biedronka i Lidl królują nie tylko wśród dyskontów, ale na całym polskim rynku. W tym segmencie tym działają Netto i Aldi a także Dino, historycznie klasyfikowane w kategorii supermarket ze względu na rozbudowaną ofertę lady mięsnej. Teraz jednak ladę mięsną rozwija także Biedronka a kryterium to straciło na znaczeniu.

Pewne jest natomiast, że sklepy tych sieci rosną w imponującym tempie. - Dino na koniec września 2026 r. miało 3283 sklepy, o 350 więcej niż rok wcześniej; od początku roku otworzyło 256 placówek. Lidl przekroczył próg 1000 sklepów w Polsce. Biedronka na cały 2026 r. zapowiada ponad 120 otwarć netto. Walka o klienta obejmuje zarówno nowe lokalizacje, jak i poprawę istniejącej sieci - Biedronka do końca br. planowała około 250 modernizacji istniejących placówek. Z kolei Netto zaplanowało na 2026 r. około 15 nowych sklepów i blisko 170 modernizacji. Przed nami dalsze „zagęszczanie” sieci, ale też bardziej rozważna selekcja lokalizacji. O przewadze będą decydować cena, bliskość i wygoda, a o rentowności — również to, czy nowy sklep pozyska klientów konkurencji, czy może odbierze sprzedaż własnym placówkom – wskazuje Maciej Bartmiński, prezes MarketSide.

Wśród sieci spożywczych zdecydowanie największą skalę biznesu ma Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki. Spółka w 2025 roku wykazała 112,34 mld zł przychodów. Dochód wyniósł 5,05 mld zł, a podstawa opodatkowania 4,96 mld zł. Spółka zapłaciła 942,8 mln zł.

Lidl wykazał 41,96 mld zł przychodów oraz 2,59 mld zł dochodu, a podatek należny sięgnął 490,7 mln zł. Trzecie na liście jest Dino Polska. Sieć osiągnęła 33,91 mld zł przychodów, a dochód wyniósł 1,62 mld zł. Podatek należny został wykazany na poziomie 307,1 mln zł. W przypadku Netto skala jest już znacznie mniejsza. Sieć wykazała 6,72 mld zł przychodów, 20,8 mln zł dochodu oraz 4,1 mln zł podatku należnego. Aldi wykazało 4,9 mld zł przychodów oraz dochód na poziomie 37,4 mln zł.

Pomimo, że wszyscy zazdroszczą dyskontom, to format ten mierzy się z wyzwaniami ogólnorynkowymi, bo w ostatnich miesiącach dezinflacja cen żywności przeszła w deflację. - Otoczenie konkurencyjne pozostaje bardzo wymagające, a presja kosztów paliw na przedsiębiorstwa i dochody gospodarstw domowych nie słabnie. Nasze zespoły są jednak skoncentrowane na utrzymaniu efektywności naszych modeli biznesowych - powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins podczas konferencji wynikowej po 3. kwartałach 2026 roku.

Wygoda zagospodarowana przez Żabkę

O ile dyskont jest formatem na dziś, to biorąc pod uwagę zmiany demograficzne w Polsce może się okazać, że formatem przyszłości będzie convenience. Według ekspertów firmy doradczej JLL, do 2035 r. Polska może mieć o 1,2 mln mieszkańców mniej, ale jednocześnie o około 200 tys. więcej gospodarstw domowych. Dla handlu oznacza to nie tyle kurczenie się popytu, ile zmianę jego struktury: od zakupów rodzinnych i dużych koszyków w stronę wygody, usług i zdrowia dla starszych i często jednoosobowych gospodarstw.

Wśród formatów i kategorii, które mogą zyskiwać, eksperci JLL wskazują: handel blisko domu i lokalne parki handlowe oraz codzienną gastronomię i ofertę o większym nacisku na jakość.

Kryteria te zagospodarowuje sieć Żabka, która uruchomiła w Polsce 706 sklepów i to tylko w pierwszym półroczu 2026 roku. Rozwija przy tym ofertę gotowych posiłków i usług, konkurując o zakupy impulsowe – zaznacza Maciej Bartmiński.

W II kw. 2026 r. najlepsze wyniki osiągnął właśnie kanał convenience, który wzrósł o 3,3 proc. r/r, utrzymując pozycję lidera dzięki odporności na zmiany zachowań konsumentów i wygodę zakupów. Z danych YouGov wynika, że na znaczeniu zyskują rozwiązania pozwalające oszczędzać czas, w tym chłodzone dania gotowe. Wartość zakupów tej kategorii wzrosła aż o 12,2 proc. rok do roku, co czyni ją jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku FMCG.

Tomasz Blicharski, Chief Strategy & Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka w czasie konferencji wynikowej powiedział: - Nasze strategiczne kategorie, w szczególności szybkie posiłki i napoje, osiągają dobre wyniki i w coraz większym stopniu przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Konsekwentnie rozwijamy ofertę gastronomiczną, wprowadzając nowe produkty i smaki odpowiadające na zmieniające się preferencje konsumentów. Grupa rozszerza także działalność o nowe formaty sprzedaży. Rok po uruchomieniu format vendingowy obejmował już 275 automatów, które obsłużyły prawie 1 milion transakcji, co pokazuje rosnące zainteresowanie klientów tym rozwiązaniem - dodał.

Żabka, która w 2025 roku miała 32,83 mld zł przychodów i 1,60 mld zł dochodu jest w procesie przejęcia przez kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, jeden z największych na świecie operatorów sklepów convenience, działający m.in. pod marką Circle K. Transakcja wyceniana jest na 32,6 mld zł. Oczekuje się, że wezwanie zostanie sfinalizowane nie później niż w grudniu 2026 r.

Hipermarkety się kurczą, hurt kuleje

Wielkie hale, niekończące się alejki i zakupy, na które trzeba było zarezerwować pół dnia. Przez lata tak lubiliśmy kupować. Jednak w II kw. 2026 roku hipermarkety były najsłabiej radzącym sobie formatem i odnotowały spadek sprzedaży o 6,5 proc. r/r. Dziś klient za ideał uznaje szybkie zakupy a handel wprowadza format kompaktowy. Z tego względu Carrefour i Auchan zmniejszają swoje sklepy i oddają część zajmowanej powierzchni podnajemcom z innych branż. Duży format traci na znaczeniu także na rynku powierzchni handlowych, a galerie handlowe oddały palmę pierwszeństwa parkom handlowym.

- Ekspansję sieci detalicznych wspiera rozwój parków handlowych oraz popyt na lokalizacje w mniejszych miastach. Według Cushman & Wakefield 63 proc. budowanej obecnie, nowoczesnej powierzchni handlowej przypada na miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Galerie dostosowują istniejące formaty: Carrefour zmniejszył i zmodernizował hipermarkety w Arkadii i Galerii Zielone Wzgórze. Z klasycznych hipermarketów w Polsce ostał się właściwie tylko Auchan, który w trzech miastach ma już swój zmniejszony format ATAC Hiper Discount – wskazuje Maciej Bartmiński.

Mogłoby się wydawać, że skoro odpuściliśmy wielkie zakupy to tryumfy święcą małe sklepy i zaopatrujące je hurtownie. Nic bardziej mylnego. W II kw. 2026 roku rynek hurtowy skurczył się o 7,6 proc. r/r. Makro i Eurocash zaopatrujące małe sklepy zamykają hale, zwalniają pracowników i szukają oszczędności. Jednocześnie coraz mocniej stawiają na logistykę i dostawy do klientów, w przypadku Makro głównie gastronomicznych.

W pierwszym półroczu 2026 r. Eurocash zamknął 14 nierentownych hal Cash & Carry. Makro po zamknięciu czterech hal w 2025 r. i zwolnieniu 400 pracowników rozważa likwidację kolejnych 250 miejsc pracy. w halach oraz w Centrum Wsparcia Biznesu.

Jak zaznacza Janusz Pięta, equity analyst w mBanku handel tradycyjny wydaje się bardziej eksponowany na spadki w specyficznej części asortymentu, jaką jest alkohol i ogólnie napoje. Kolejnym czynnikiem jest naturalna sukcesja, której w przypadku części sklepów po prostu brakuje, co dodatkowo ogranicza wielkość rynku dla graczy hurtowych. Na tym rynku będziemy więc obserwować kolejne spadki.

Convenience z dostawą, czyli kolejny krok w przyszłość

Według szacunków JLL rosnąca liczba gospodarstw jednoosobowych i par bez dzieci będzie przesuwać handel w stronę e-commerce. Z tego względu łączna penetracja handlu internetowego wzrośnie w Polsce z 9,1 proc. w 2025 r. do 14,6 proc. w 2035 r., co przełoży się na dodatkowe 97 mld zł wartości rynku. Dzisiejsi millenialsi – najbardziej aktywni użytkownicy e-commerce – w 2035 roku będą mieć 45-64 lata, łącząc nawyki cyfrowe z wysoką siłą nabywczą. Wraz z tym przesunięciem rosnąć będzie znaczenie dostosowanych do tej grupy usług cyfrowych, w tym dostaw produktów spożywczych i farmaceutycznych. Na tej fali zamierza rosnąć rynek e-grocery a zwłaszcza ta część, która zapewnia szybką dostawę.

- W naszej ocenie jednym z motorów rozwoju rynku będzie segment convenience. Zakupy spożywcze online mają potencjał zarówno przy większych, planowanych zamówieniach, jak i przy mniejszych zakupach realizowanych na bieżąco. W Pyszne.pl rozwijamy segment convenience, poszerzając ofertę poza zamówienia restauracyjne. Współprace z Auchan, Carrefour, Żabką Jush czy marką Sokołów zwiększają wybór produktów spożywczych dostępnych na platformie. Wyzwaniem dla branży będzie zapewnienie wygody i przewidywalnej dostawy przy zachowaniu atrakcyjnych warunków zakupu. Jednak to połączenie może sprawić, że e-grocery stanie się stałym elementem codziennych nawyków konsumentów – mówi Aleksander Rosa, rzecznik prasowy Pyszne.pl.

Długowieczność i leki zmieniają koszyki

Handel od zawsze powtarza, że jest na tyle silny na ile umie przewidzieć i odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby konsumentów. A obecnie obok większej kontroli wydatków, klienci stawiają na bycie fit i długowieczność. Szukają więc produktów o mniejszej kaloryczności, mniej lub zero cukru, bio/eko/vege. Szczególnie dynamicznie rozwija się grupa produktów wysokobiałkowych. Wartość zakupów produktów deklarujących zawartość protein lub high protein wzrosła o 21,1 proc., a po produkty z tego segmentu sięga już 71,1 proc. polskich gospodarstw domowych – tylko w pierwszym półroczu. Podobny kierunek widać w kategorii napojów – wartość zakupów wariantów light i bez cukru zwiększyła się o 13,1 proc.

– Obserwujemy narodziny nowej premiumizacji na polskim rynku. Niewykluczone, że znane logo lub prestiż są wciąż ważne dla pewnej grupy, ale gotowość do wydania większych pieniędzy pojawia się wtedy, gdy produkt wnosi bezdyskusyjną wartość dodaną, wspiera zdrowie, oferuje czysty skład, wysoką zawartość białka albo pozwala zaoszczędzić cenny czas. To właśnie te korzyści definiują dziś nowoczesny segment premium. Premia za spełnienie potrzeby zdrowotnej czy wygody – wyjaśnia Szymon Mordasiewicz.

Nowym czynnikiem wpływającym na sposób odżywiania jest także rosnąca liczba osób poddających się terapii odchudzającej przy pomocy GLP-1 i analogów. Obecnie korzysta z nich 4,5 proc. konsumentów, a w ciągu kolejnego roku odsetek ten może wzrosnąć do 9 proc.

– Konsumenci stosujący terapie GLP-1 wskazują na mniejszy apetyt i zmianę nawyków żywieniowych w stronę produktów mniej przetworzonych, niskowęglowodanowych, bez cukru i wysokobiałkowych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać zmianę struktury koszyka oraz spadek wolumenu kupowanej żywności. To sygnał, którego producenci i detaliści nie powinni ignorować, a doświadczenia rynku amerykańskiego mogą wskazywać, jak podobne zmiany będą przebiegać w Europie i Polsce – podkreśla ekspert YouGov.

To oznacza, że handel jest i zawsze musi być czujny by tworzyć formaty i ofertę, która odwzorowuje obowiązujące trendy konsumenckie na półce. Jednocześnie największy grzech jaki handel może popełnić to zapomnieć o fundamencie ceny. Tego Polacy nie wybaczają.

System kaucyjny

Sklepy dostają nawet ponad 20 gr za zwrot opakowania. Kto za to zapłaci? Stanowisko Polskiego Systemu Kaucyjnego S.A.

Jedną z kluczowych pozycji kosztowych w systemie kaucyjnym jest handling fee, czyli wynagrodzenie wypłacane punktom zbiórki za przyjmowanie opakowań. Zdaniem Anny Kozłowskiej, prezes zarządu Polskiego Systemu Kaucyjnego S.A., sposób ustalania tych stawek będzie miał duże znaczenie zarówno dla handlu, jak i dla kosztów ponoszonych przez producentów.

– To naturalne, że sklepy powinny otrzymywać wynagrodzenie za pracę personelu, wykorzystanie powierzchni i infrastruktury. Problem zaczyna się wtedy, gdy stawka przestaje odzwierciedlać koszt obsługi, a staje się przede wszystkim narzędziem licytacji operatorów o kolejne punkty zbiórki – wskazuje Anna Kozłowska.

W Polsce wysokość handling fee jest ustalana w indywidualnych negocjacjach operatorów z punktami zbiórki. Jak podaje Anna Kozłowska, średnią stawkę szacuje się obecnie na około 15 gr za opakowanie, przy czym pojawiają się również oferty przekraczające 20 gr. Dla porównania w Irlandii stawka za zbiórkę automatyczną wynosi w przeliczeniu około 9,5 gr za opakowanie, a w Szwecji około 8,2 gr za puszkę i 11,3 gr za mniejszą butelkę PET.

Prezes PSK zwraca także uwagę na różnice w kosztach pracy. Według przywoływanych przez nią danych średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ponad 5000 euro w Irlandii, niemal 4200 euro w Szwecji i 2041 euro w Polsce.

– Trudno przejść obojętnie obok sytuacji, w której na rynku o niższych kosztach pracy proponuje się wyższe stawki za pracę związaną z obsługą zwrotów – podkreśla.

Znaczenie tych kosztów rośnie wraz ze skalą systemu. W modelu Deloitte na 2028 rok koszty jego działania w scenariuszu realistycznym wynoszą około 2,3 mld zł rocznie, z czego około 1,4 mld zł przypada na zbiórkę. Są to wyliczenia scenariuszowe, a nie już poniesione wydatki.

Według tej analizy obniżenie wynagrodzeń dla sklepów za zbiórkę o 5 proc. zmniejsza modelowaną opłatę producencką średnio o około grosz na opakowanie. Przy miliardach zwrotów nawet niewielka różnica w koszcie jednostkowym może więc przełożyć się na znaczące kwoty.

Anna Kozłowska podkreśla, że nie chodzi o odmawianie handlowi uczciwego wynagrodzenia.

– Chodzi o prostą zasadę: płacimy za rzeczywiście wykonaną usługę i jej uzasadnione koszty, a nie za samą gotowość operatora do zaoferowania więcej niż konkurencja. System powinien premiować sprawną zbiórkę, dobrą logistykę i jakość odzyskanego surowca, nie wyścig na coraz wyższe stawki – zaznacza.

Jej zdaniem brak dyscypliny kosztowej może zwiększać obciążenia producentów, a w dalszej kolejności również presję na ceny napojów. Ostatecznie więc sposób rozliczania sklepów za obsługę zwrotów może mieć znaczenie nie tylko dla handlu i operatorów, ale także dla konsumentów.

KOMENTARZ EKSPERTA

Szymon Mordasiewicz dyrektor zarządzający w YouGov

Polak po latach zmagania się z inflacją stał się wytrawnym graczem, który kalkuluje każdą decyzję. Uczciwa wycena i transparentność przestały być mile widzianym dodatkiem, a stały się warunkiem koniecznym. Nabywcy nie rezygnują z jakości, ale natychmiast ukarzą brakiem lojalności czy wręcz bojkotem każdego detalistę, który próbuje ukryć nieuzasadnione podwyżki

KOMENTARZ EKSPERTA

Tomasz Blicharski wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka

Nasze strategiczne kategorie, w szczególności szybkie posiłki i napoje, osiągają dobre wyniki i w coraz większym stopniu przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Konsekwentnie rozwijamy ofertę gastronomiczną, wprowadzając nowe produkty i smaki odpowiadające na zmieniające się preferencje konsumentów. Grupa rozszerza także działalność o nowe formaty sprzedaży.