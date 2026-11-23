Polski przemysł spożywczy ma za sobą ponad trzy dekady dynamicznego rozwoju. W 2025 roku wartość eksportu rolno-spożywczego osiągnęła rekordowy poziom, rosnąc o 8,6 proc. rok do roku. Jednak za imponującymi wynikami kryje się coraz ważniejsze pytanie: czy przewagi, dzięki którym polskie firmy zdobywały zagraniczne rynki, wystarczą na kolejne dziesięć lat?

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Rekordowy eksport żywności. Czy model taniej produkcji się wyczerpuje?

- Wolną gospodarkę budujemy dopiero od nieco ponad 30 lat, a większość firm zaczynała od zera - często tylko z marzeniami. Trudno oczekiwać, że w ciągu jednego pokolenia dogonimy firmy, które gromadziły kapitał przez sto lat - zwraca uwagę Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Jak podkreśla, kluczowe jest dziś to, aby nie zaprzepaścić pozycji wypracowanej przez polskie przedsiębiorstwa. O tym, gdzie znajdą się za dziesięć lat, zdecydują w dużej mierze polityka państwa i decyzje podejmowane już teraz.

Na ograniczenia dotychczasowego modelu rozwoju wskazuje Tomasz Wielgomas, wiceprezes Dawtony. - Dotychczasowy model rozwoju zaczyna się jednak wyczerpywać. Naszą główną przewagą były przede wszystkim konkurencyjne koszty produkcji, dostępność surowców i elastyczność. Dzisiaj te przewagi stopniowo maleją, ponieważ rosną koszty pracy i energii oraz coraz trudniej jest sprostać wszystkim regulacjom środowiskowym - zaznacza Wielgomas.

Rekordowa sprzedaż zagraniczna pokazuje skalę sukcesu polskich producentów, ale nie odpowiada na pytanie, jak długo będą mogli konkurować dotychczasowymi metodami. Rosnące koszty działalności sprawiają, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wartość eksportu, lecz także rentowność sprzedaży i zdolność przedsiębiorstw do finansowania dalszego rozwoju.

- Polska stała się w niektórych segmentach wręcz centrum produkcji spożywczej na potrzeby Unii Europejskiej - wskazuje Piotr Grauer, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Grupie Makarony Polskie. Nadwyżka w handlu zagranicznym osiągnęła niemal 20 mld euro, jednak około trzech czwartych polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia na rynek unijny.

Skalę zmian zachodzących w ostatniej dekadzie pokazują również dane analizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak wskazuje Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w BGK, wartość eksportu artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła z około 85,2 mld zł w 2015 roku do około 221 mld zł w 2025 roku. Oznacza to wzrost o blisko 160 proc., podczas gdy wartość całego polskiego eksportu zwiększyła się w tym czasie o 107 proc.

Produkty wysokobiałkowe, funkcjonalne i BIO. Nowe przewagi polskiej żywności

Przyszłość polskiego eksportu coraz silniej będzie zależeć od zdolności do tworzenia produktów o wyższej wartości dodanej, rozwijania własnych marek i odpowiadania na potrzeby zagranicznych konsumentów. Sama umiejętność produkowania tanio i w dużych ilościach nie wystarczy już do budowania trwałej pozycji na międzynarodowych rynkach.

- W polskim eksporcie będzie zatem rosło znaczenie produktów wyżej przetworzonych, innowacyjnych oraz funkcjonalnych, np. o właściwościach prozdrowotnych - ocenia Piotr Grauer.

Jak podkreśla Tomasz Wielgomas, coraz ważniejsze staje się nie to, czy polskie firmy potrafią produkować tanio i dobrze, ale czy potrafią sprzedawać swoje produkty pod własnymi markami, z odpowiednią marżą, i budować trwałą pozycję na zagranicznych rynkach.

Zmieniają się również wymagania zagranicznych odbiorców. Magdalena Szabłowska, dyrektorka eksportu w SM Mlekovita, wskazuje, że coraz większego znaczenia nabierają bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność produktów, certyfikaty oraz możliwość dostosowania oferty do specyfiki lokalnych rynków.

- Konsumenci zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i coraz częściej pytają o ślad węglowy, ochronę środowiska, dobrostan zwierząt i odpowiedzialny łańcuch dostaw. Ważna jest też elastyczność oferty, ponieważ odbiorcy oczekują produktów dopasowanych do lokalnych preferencji, różnych gramatur, opakowań i receptur. Kluczowe są też terminowość, stabilna jakość oraz możliwość realizacji dużych zamówień. Ponadto rośnie zainteresowanie produktami wysokobiałkowymi, funkcjonalnymi, bez laktozy, BIO oraz składnikami dla przemysłu spożywczego – dodaje Szabłowska.

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Na rozwój produktów odpowiadających konkretnym potrzebom konsumentów stawia również Mlekpol. Jak podkreśla Małgorzata Cebelińska, wiceprezes spółdzielni, cena i skala działalności nadal odgrywają ważną rolę w handlu międzynarodowym, jednak coraz większe znaczenie ma dostosowanie oferty do zmieniającego się popytu.

- Dlatego rozwijamy kategorie o wyższej wartości dodanej, w tym produkty wysokobiałkowe czy bezlaktozowe, a także umacniamy zagraniczną obecność marek stricte eksportowych - dodaje Cebelińska.

Sama jakość produktu nie wystarczy jednak do zbudowania silnej pozycji na zagranicznych rynkach. Potrzebne są również inwestycje w marketing, znajomość konsumentów i rozpoznawalność marek.

Na ten aspekt zwraca uwagę Kamil Jerominek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Rybnego. Jego zdaniem Polska powinna przestać być wyłącznie zapleczem produkcyjnym Europy i zacząć budować pozycję dostawcy rozpoznawalnych marek. Wymaga to inwestycji nie tylko w zdolności produkcyjne, ale także w badania konsumenckie, marketing i projektowanie produktów.

Ekspansja zagraniczna: własne marki czy przejęcia firm?

Polscy producenci żywności coraz częściej stają przed wyborem strategii dalszej ekspansji zagranicznej. Jedni skupiają się na budowaniu rozpoznawalności własnych marek, inni przejmują przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na lokalnych rynkach, a jeszcze inni łączą oba modele rozwoju. Zagraniczne akwizycje mogą zapewnić szybszy dostęp do klientów i sieci dystrybucji, jednak nie dla każdej firmy będą skuteczniejszym rozwiązaniem niż rozwój organiczny.

O tym, że przejęcie firmy to również „zakup” dostępu do rynku, mówi Tomasz Wielgomas. – Przejęcie istniejącej firmy pozwala kupić nie tylko zakład produkcyjny, ale przede wszystkim dostęp do rynku, relacje handlowe, znajomość lokalnego konsumenta i rozpoznawalność marki – podkreśla.

Wiceprezes Dawtony zaznacza jednocześnie, że nie istnieje jeden model ekspansji odpowiedni dla wszystkich firm i nie należy rezygnować z rozwijania własnych marek.

Podobnie ocenia potencjał akwizycji Piotr Grauer. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie polskie firmy z ambicjami międzynarodowymi będą musiały rozważyć przejęcia, aby zdobyć lub umocnić swoją pozycję na rynkach docelowych. Wejście za granicę z nieznaną tam marką jest powiem szczególnie trudne - jak zauważa, „nikt tam na nas z otwartymi ramionami nie czeka”.

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– Zbudowanie znajomości polskiej marki za granicą to lata pracy i wielomilionowe budżety. Dużo bardziej sensowną opcją są akwizycje istniejących firm zagranicznych, które mają nie tylko odpowiedni produkt, ale przede wszystkim pozycję na rynku, klientów, którzy te produkty znają, dystrybucję, lokalne struktury handlowe, relacje z odbiorcami – dodaje dyrektor ds. strategii i rozwoju w Grupie Makarony Polskie.

Na jeszcze jeden aspekt zwraca uwagę Arkadiusz Zabłoński z BGK. Jego zdaniem, budowanie rozpoznawalności marki za granicą wymaga wieloletnich inwestycji w marketing, których rezultat nie zawsze jest pewny. Przejęcie lokalnej marki pozwala natomiast wykorzystać jej istniejącą pozycję, lojalność konsumentów i kanały sprzedaży.

Przykładem firmy łączącej zagraniczne przejęcia z rozwojem własnych marek jest Grupa Maspex. Jak wskazuje Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy, w sektorze FMCG budowanie marki od podstaw na nowym rynku jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego firma stawia na rozwój organiczny uzupełniany przemyślanymi akwizycjami. – Najpierw kupujemy lokalnego lidera z silną marką, miejscem na półce i dystrybucją. Potem wnosimy do niego naszą efektywność operacyjną i skalę. Na końcu wykorzystujemy jego kanały do sprzedaży szerszego portfolio – wyjaśnia.

Nie każda firma musi jednak samodzielnie budować międzynarodową sieć dystrybucji czy przejmować zagraniczne przedsiębiorstwa. Kamil Jerominek wskazuje na znaczenie konsolidacji i współpracy między polskimi producentami. – Na globalnym rynku pojedyncza średnia firma jest mała. Kilka polskich firm działających razem w logistyce, dystrybucji czy promocji kategorii to już partner dla największych sieci świata – podkreśla prezes zarządu Polskiego Holdingu Rybnego

Silna marka jako fundament trwałej ekspansji

Na konsekwentnym budowaniu własnej marki skupia się m.in. Wedel. Jak podkreśla Luis Andino Velez, dyrektor sprzedaży międzynarodowej, celem ekspansji jest nie tylko zwiększanie sprzedaży, ale również wzmacnianie rozpoznawalności marki E.Wedel wśród zagranicznych konsumentów.

– W ramach przyjętego modelu ekspansji, koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju naszych marek, budowaniu odpowiednio dobranych partnerstw handlowych oraz systematycznym dostosowaniu oferty i modelu dystrybucji do uwarunkowań poszczególnych krajów. Dzięki temu możemy rozwijać działalność międzynarodową w sposób spójny z naszą strategią, wzmacniając jednocześnie wartość i rozpoznawalność masterbrandu – dodaje.

Znaczenie silnej tożsamości produktowej i markowej podkreśla również Magdalena Szabłowska z SM Mlekovita. Jej zdaniem to właśnie budowanie rozpoznawalności marki stanowi najskuteczniejszą i najbardziej stabilną drogę ekspansji. – Przejmowanie zagranicznych firm lub budowa własnych zakładów poza Polską są cennymi narzędziami operacyjnymi, ale bez wcześniejszego lub równoległego zabezpieczenia silnej tożsamości produktowej i markowej pozostają jedynie inwestycjami w infrastrukturę – dodaje.

Wedel i Mlekovita stawiają na rozpoznawalność marki za granicą

Unia Europejska pozostaje najważniejszym odbiorcą polskiej żywności, jednak rosnąca konkurencja skłania producentów do poszukiwania nowych możliwości wzrostu. Ekspansja poza wspólny rynek może nie tylko zwiększać sprzedaż, ale również ograniczać zależność od dotychczasowych odbiorców.

Jak wskazuje Arkadiusz Zabłoński do UE trafia około 75 proc. polskiego eksportu rolno-spożywczego. Najważniejszymi odbiorcami są Niemcy, Czechy i Francja, a istotnym rynkiem pozostaje także Wielka Brytania. Poza Europą największe znaczenie ma Azja, na którą przypada około 5,5 proc. eksportu spożywczego. Zdaniem eksperta BGK szczególnie duży potencjał rozwoju ma również Afryka.

– Wyjście poza Europę ma zdecydowanie większy potencjał z punktu widzenia dywersyfikacji naszego handlu międzynarodowego oraz wykorzystania koniunktury gospodarczej w innych regionach świata, takich jak Azja, Bliski Wschód czy Afryka – podkreśla Piotr Grauer.

Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex, zaznacza jednak, że nie chodzi o wybór „Europa albo reszta świata”. Na pewnym etapie rozwoju, na którym znajduje się dziś Maspex, dalszy wzrost wymaga większego umiędzynarodowienia. Rynek krajowy jest już bowiem dojrzały, a firma w wielu kategoriach osiągnęła pozycję lidera.

– Liczy się jednak kolejność. Najpierw warto budować mocną pozycję w regionie, gdzie istnieją przewagi wynikające z bliskości geograficznej, znajomości konsumentów i sprawnej logistyki. Rynki pozaunijne warto rozwijać – eksport poza UE wzrósł w pierwszym półroczu o 6 proc., m.in. dzięki Afryce i Azji. Wymagają one jednak cierpliwości i partnerów na miejscu, a nie tylko wysyłania kontenerów. Te kierunki są szansą, ale konkurencyjność naszego eksportu osłabiają koszty, które sami sobie narzucamy jako kraj – przede wszystkim ceny energii, obecne w każdym produkcie – dodaje.

Na dywersyfikację kierunków sprzedaży stawia również Mlekovita, której produkty trafiają obecnie do ponad 120 krajów. Jak podkreśla Magdalena Szabłowska, dyrektorka eksportu w spółdzielni, firma rozwija obecność na dotychczasowych rynkach, a jednocześnie poszukuje nowych możliwości sprzedaży w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w obu Amerykach.

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Ważnym elementem tej strategii jest dostosowanie oferty do lokalnych preferencji, wymagań jakościowych oraz certyfikacyjnych. Na konkretne możliwości i zmieniające się warunki na rynkach azjatyckich zwraca uwagę Małgorzata Cebelińska, wiceprezeska SM Mlekpol. – Perspektywy widzimy także na wybranych rynkach azjatyckich, takich jak Korea Południowa, Wietnam czy Kambodża, gdzie wzrost zamożności konsumentów sprzyja rozwojowi popytu na produkty mleczarskie – wskazuje.

Jednocześnie, jak zauważa, zmienia się sytuacja na rynkach, które wcześniej były ważnymi kierunkami wzrostu. Przykładem są Chiny, coraz silniej rozwijające własne możliwości produkcyjne.

Azję, w tym Indie, oraz Afrykę wśród perspektywicznych kierunków rozwoju wymienia również Jakub Nowak, prezes JNT Group. Zaznacza jednak, że nie istnieje jeden uniwersalny model ekspansji, a decyzje inwestycyjne powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych sektorów.

Nowe rynki oznaczają bowiem nie tylko szanse, lecz także większą ekspozycję na ryzyko. – Konkurowanie w skali globalnej, poza rynkami Unii Europejskiej, otwiera szersze możliwości wzrostu, ale wiąże się też z wieloma czynnikami ryzyka – napięciami geopolitycznymi, zmianami w polityce handlowej, wahaniami kursów walut czy zakłóceniami w łańcuchach dostaw – zwraca uwagę Luis Andino Velez, dyrektor w Wedlu.

Jak dodaje, firma jest obecna na ponad 50 rynkach zagranicznych i indywidualnie ocenia potencjał każdego z nich.

Co hamuje ekspansję polskich firm spożywczych? Energia, podatki i brak skali

Polskie firmy spożywcze mają coraz większe ambicje międzynarodowe, jednak ich realizację utrudniają zarówno bariery finansowe, jak i organizacyjne. Niedostateczna skala działalności, brak doświadczenia w zarządzaniu zagranicznymi przedsiębiorstwami, wysokie koszty energii i nieprzewidywalność przepisów ograniczają możliwości ekspansji. Eksperci nie są jednak zgodni, co stanowi dziś największą przeszkodę.

Jakub Nowak zwraca uwagę na nierównomierny rozkład ryzyka. Choć udana ekspansja może przynieść korzyści całej gospodarce, odpowiedzialność finansowa za realizację przedsięwzięcia spoczywa na przedsiębiorcy.

– Taka sytuacja ogranicza skłonność firm do podejmowania ambitnych projektów inwestycyjnych, szczególnie w przypadku przejęć zagranicznych przedsiębiorstw – ocenia Nowak.

Jego zdaniem jednym z najpoważniejszych problemów jest niewystarczające wsparcie finansowe i instytucjonalne. Szczególnie trudna jest sytuacja przedsiębiorstw osiągających roczne przychody na poziomie 300-700 mln zł. Firmy te są często zbyt duże, aby korzystać z programów dla MŚP, ale nie dysponują kapitałem porównywalnym z międzynarodowymi korporacjami.

Na znaczenie wsparcia instytucjonalnego zwraca uwagę również Małgorzata Cebelińska z SM Mlekpol. Jak zaznacza, samo otwarcie nowego rynku nie wystarczy – konieczne jest zapewnienie warunków do prowadzenia stabilnej, długofalowej sprzedaży. Przeszkodą mogą być m.in. bariery weterynaryjne, cła i różnice regulacyjne, na które pojedyncze przedsiębiorstwa mają ograniczony wpływ.

– Duże znaczenie ma wsparcie instytucjonalne – ocenia Małgorzata Cebelińska. Udział w zagranicznych targach, np. we współpracy z KOWR-em bądź też informacje pozyskiwane przez PAIH pomagają budować międzynarodową wiarygodność polskich producentów rolno-spożywczych. Jej zdaniem, potrzebujemy jednak również aktywnego zaangażowania państwa w uzgadnianie świadectw weterynaryjnych i warunków dostępu do rynków poza Unią Europejską. W eksporcie kluczowa jest konkurencyjność, a więc również sprawne procedury i wsparcie w pokonywaniu barier, na które pojedynczy producent nie ma bezpośredniego wpływu.

Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex, wskazuje natomiast, że wiele polskich przedsiębiorstw przez lata nie dysponowało wystarczającą skalą, aby przejmować zagranicznych konkurentów. Jego zdaniem rozwój ekspansji utrudnia również niestabilność krajowego otoczenia prawnego i podatkowego.

– Firma, która co kilka miesięcy musi dostosowywać się do nowych przepisów i jest obciążana nowymi lub wyższymi podatkami i opłatami, ma mniej zasobów, uwagi i kapitału na ekspansję. To właśnie niepewność na rynku krajowym najmocniej osłabia chęć inwestowania. Państwo i politycy mogą tu realnie pomóc i rozwiązać wiele problemów. Jednym z motorów rozwoju naszej gospodarki mógłby być na przykład estoński CIT w nowej udoskonalonej wersji, ale podstawą musi być tania i dostępna energia, bo od niej wszystko się zaczyna – zaznaczył Wawro.

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Brak kadry menedżerskiej. Największa bariera polskich eksporterów?

Nie wszyscy przedstawiciele branży uważają jednak, że największą przeszkodą dla zagranicznej ekspansji są pieniądze. Tomasz Wielgomas, wiceprezes Dawtony, zwraca uwagę na bariery mentalne i organizacyjne. Nawet przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim kapitałem nie zawsze jest przygotowane do prowadzenia działalności na wielu rynkach.

– Moim zdaniem największe bariery nie mają dziś charakteru finansowego, lecz mentalny i organizacyjny. Polscy przedsiębiorcy udowodnili, że potrafią budować nowoczesne, konkurencyjne firmy, ale wciąż towarzyszy nam niechęć do podejmowania ryzyka, obawa przed porażką i pewien brak wiary we własne możliwości na arenie międzynarodowej – ocenił wiceprezes Dawtony.

Problemem jest także brak odpowiednio przygotowanej kadry zarządzającej, szczególnie w firmach, które przez lata rozwijały się na rynku krajowym. – Wielu firmom zarządzanym przez właścicieli nie udało się wykształcić kadry managerskiej zdolnej i gotowej do prowadzenia międzynarodowych organizacji, zarządzania zespołami wielokulturowymi czy integracji przejmowanych przedsiębiorstw – dodaje Wielgomas.

Podobną diagnozę przedstawia Piotr Grauer. Jego zdaniem na projekty akwizycyjne nie brakuje pieniędzy, zarówno ze strony banków, jak i inwestorów finansowych, pod warunkiem że transakcje przynoszą wartość dodaną i synergie oraz pomyślnie przechodzą badanie due diligence. – Brak doświadczenia rodzimych firm w ekspansji międzynarodowej, zbudowanych odpowiednich struktur organizacyjnych i zespołów to obecnie największe bariery – ocenia dyrektor ds. strategii i rozwoju w Grupie Makarony Polskie.

Na różnice w dostępie do finansowania zwraca uwagę także Arkadiusz Zabłoński. Jak wskazał, od rozpoczęcia działalności związanej ze wspieraniem zagranicznej ekspansji w różnych sektorach gospodarki BGK zaangażował już ponad 26 mld zł. Duże grupy spożywcze mają możliwości finansowania znaczących transakcji akwizycyjnych, podczas gdy mniejsze przedsiębiorstwa często nie dysponują wystarczającym kapitałem własnym i doświadczeniem.

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Najbliższa dekada może przesądzić o tym, czy polski przemysł spożywczy pozostanie przede wszystkim zapleczem produkcyjnym Europy, czy zdoła zbudować silniejszą pozycję na globalnym rynku.

Zdaniem Tomasza Wielgomasa, wiceprezesa Dawtony, polskie firmy będą musiały zdecydować, czy chcą nadal koncentrować się na efektywnej produkcji dla europejskich sieci handlowych, czy rozwijać się jako międzynarodowe przedsiębiorstwa posiadające własne marki, dystrybucję i zakłady produkcyjne w wielu krajach. – To właśnie ta decyzja może zdefiniować pozycję polskiego przemysłu spożywczego w najbliższych latach – podkreśla Wielgomas.

Na znaczenie ekspansji kapitałowej zwraca uwagę również Arkadiusz Zabłoński z Banku Gospodarstwa Krajowego. W jego ocenie największe polskie przedsiębiorstwa będą musiały coraz częściej poszukiwać możliwości wzrostu poza granicami kraju, ponieważ rynek krajowy ogranicza dalsze zwiększanie skali działalności.

Jednak o sukcesie na międzynarodowych rynkach nie zdecyduje wyłącznie wielkość przedsiębiorstw. Robert Wawro wskazuje na rosnące znaczenie automatyzacji, sztucznej inteligencji i efektywności operacyjnej. Przewiduje również regionalizację łańcuchów dostaw, która może ograniczać ryzyko związane z niestabilnością globalnego handlu. – Przewagi nie zbuduje już niski koszt pracy, tylko automatyzacja, dane i AI. To efektywność operacyjna będzie decydować o tym, kto wygra w eksporcie. Dlatego polskie przedsiębiorstwa powinny patrzeć na rynki międzynarodowe jeszcze odważniej, nie tylko w Europie, ale również poza Unią Europejską – podkreśla Wawro.

Zdolność do szybkiego reagowania na zmiany otoczenia będzie równie ważna jak produktywność. Jak wskazuje Magdalena Szabłowska, dyrektorka eksportu w SM Mlekovita, rosnąca niepewność geopolityczna wymaga od eksporterów coraz większej elastyczności.

– W eksporcie ważna jest czujność na zmienność geopolityczną i szybka reakcja. Wygrają te podmioty, które wykażą się elastycznością operacyjną i będą zdolne błyskawicznie przekierowywać strumienie towarowe w odpowiedzi na lokalne blokady, restrykcje celne czy wahania kursów walutowych – zaznacza Szabłowska.

Stawką jest nie tylko przyszłość poszczególnych przedsiębiorstw, ale również pozycja polskiej gospodarki. – Handel zagraniczny to największa szansa dla polskiej gospodarki i najbardziej strategiczny obszar. Skala zagranicznej aktywności polskich przedsiębiorstw będzie jednym z najważniejszych wyznaczników kondycji gospodarczej kraju za 10 lat – podsumowuje Jakub Nowak, prezes JNT Group.