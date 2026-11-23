Materiał powstał we współpracy z PFEIFER & LANGEN POLSKA

Ekstremalne zjawiska pogodowe coraz mocniej wpływają na rolnictwo. Jaką rolę w budowaniu odporności całego łańcucha produkcji żywności może odegrać rolnictwo regeneratywne?

Ekstremalne zjawiska pogodowe przestały być wyjątkiem. W ciągu jednego sezonu zdarzają się przymrozki, długie okresy bez deszczu, a później intensywne opady. Do tego dochodzi presja szkodników i chorób. Wszystko to wpływa na wielkość i jakość plonów, a dla nas oznacza również większą niepewność w planowaniu produkcji.

Dlatego wspieramy plantatorów we wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego. Uprawa bezorkowa, międzyplony czy mulczowanie poprawiają strukturę gleby, pomagają zatrzymywać wodę i ograniczają skutki suszy oraz erozji. Dziś ponad 50 proc. naszych plantatorów buraka cukrowego prowadzi uprawy w tym modelu. To rozwiązanie korzystne dla środowiska i dla ekonomiki gospodarstw, ponieważ pozwala ograniczać ilość nawozów oraz liczbę zabiegów, a w efekcie zużycie paliwa.

Z naszego punktu widzenia to również kwestia bezpieczeństwa dostaw. Im lepiej gleba radzi sobie z okresami suszy czy intensywnych opadów, tym większa szansa na utrzymanie stabilnych plonów. Ma to znaczenie dla plantatorów i ciągłości produkcji w naszych cukrowniach.

Czy dekarbonizacja może być źródłem przewagi konkurencyjnej dla producentów żywności?

Zdecydowanie tak. Dekarbonizacja to dla nas nie tylko kwestia odpowiedzialności środowiskowej, ale także sposób na zwiększenie konkurencyjności i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy program inwestycyjny o wartości ponad 300 mln zł, dzięki któremu nasze zakłady znacząco ograniczyły emisję CO₂. Rozwijamy także własne źródła energii, w tym biogazownie i instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu stopniowo ograniczamy wpływ wahań cen energii na koszty produkcji.

Nie można jednak zapominać, że transformacja wymaga dużych nakładów i nie zawsze przynosi natychmiastowe korzyści ekonomiczne. Mimo to widzimy w niej szansę, tym bardziej że coraz więcej naszych klientów zwraca uwagę nie tylko na cenę i jakość cukru, ale również na sposób jego produkcji i związane z nim emisje.

Chcemy produkować bardziej efektywnie, ograniczać wpływ na środowisko, a jednocześnie utrzymywać konkurencyjne koszty produkcji.

Jak będzie wyglądał europejski sektor cukrowniczy w perspektywie 2035 r.?

Rosnąca konkurencja globalna, liberalizacja handlu i coraz ostrzejsze regulacje zmieniają europejskie cukrownictwo.

Do 2035 r. cukrowni w Europie będzie mniej, ale będą bardziej efektywne energetycznie i niskoemisyjne. Polska ma mocną pozycję dzięki dobrym warunkom uprawy buraka, nowoczesnym zakładom i doświadczonym plantatorom, dlatego widzimy potencjał do dalszego wzmacniania naszej konkurencyjności.

O pozycji producentów zdecydują jednak nie tylko niskie koszty wytworzenia, niska cena, lecz jakość, bezpieczeństwo w łańcuchu – od pola do stołu – i niski ślad środowiskowy produktów. Równie ważne będą wsparcie dla europejskiego przemysłu i równe zasady konkurencji w Unii Europejskiej.

Ważną kwestią będzie również bezpieczeństwo żywnościowe. Ostatnie lata pokazały, jak szybko sytuacja geopolityczna może wpłynąć na handel i dostępność surowców. Uważam więc, że Europa powinna dbać o własną produkcję żywności i silny przemysł przetwórczy. Tych spraw nie można traktować wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. To sprawa bezpieczeństwa – tak samo jak energia czy obronność.

Jak zmieni się rynek cukru w najbliższej dekadzie i gdzie Pfeifer & Langen widzi największe szanse rozwoju?

W perspektywie najbliższych lat spodziewamy się dalszego wzrostu spożycia cukru na świecie, choć w Europie może ono spadać. Zmienia się również sposób konsumpcji. Widać to szczególnie w branży napojowej, gdzie producenci ograniczają zawartość cukru, odpowiadając na oczekiwania konsumentów i zmieniające się regulacje. Coraz większe znaczenie będą miały także zmiany demograficzne i styl życia.

Zmieniać się będzie jednak nie tylko konsumpcja. Tegoroczne zbiory w Europie pokazały, jak mocno susza i upały potrafią obniżyć plony.

Stawiamy na dywersyfikację: poszerzamy ofertę o cukry specjalistyczne, syropy, rozwiązania dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz nowe zastosowania buraka cukrowego. Widzimy duży potencjał także w takich składnikach, jak białka roślinne czy produkty o obniżonej kaloryczności.

Jednocześnie inwestujemy w technologie, które pozwalają nam produkować efektywniej i lepiej reagować na zmieniające się warunki. Mam tu na myśli cyfryzację, automatyzację, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale również dalsze ograniczanie emisji i współpracę z plantatorami.

Materiał powstał we współpracy z PFEIFER & LANGEN POLSKA