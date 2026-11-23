Materiał powstał we współpracy z De Heus

Polska jest jednym z ważnych europejskich producentów mięsa, mleka i jaj. Czy w perspektywie 2035 r. produkcja zwierzęca w Polsce nadal będzie opłacalnym biznesem? Co dziś najbardziej ogranicza rentowność polskich hodowli i gdzie należy szukać możliwości jej poprawy?

Polska produkcja zwierzęca ma mocne fundamenty, by pozostać konkurencyjna i opłacalna również w 2035 r. Dysponujemy rozwiniętym sektorem drobiarskim, mleczarskim i jajczarskim, doświadczonymi hodowcami oraz silnym zapleczem przetwórczym. Nie możemy jednak zakładać, że dotychczasowe przewagi utrzymają się same. O rentowności coraz częściej będzie decydować nie sama skala, lecz efektywność zarządzania, jakość, specjalizacja i zdolność do reagowania na zmiany rynku.

Gospodarstwa funkcjonują dziś pod presją zmienności cen surowców i produktów rolnych, rosnących kosztów pracy i energii oraz coraz wyższych wymagań dotyczących jakości, dobrostanu zwierząt i wpływu produkcji na środowisko. O ich rentowności decyduje jednak nie tylko skala produkcji, ale przede wszystkim efektywność wykorzystania dostępnych zasobów. Dlatego możliwości poprawy wyników należy szukać na każdym etapie produkcji: od precyzyjnego żywienia i dbałości o zdrowie stada, przez organizację pracy i wykorzystanie technologii, po systematyczną analizę wyników.

W De Heus patrzymy na gospodarstwo całościowo. W Polsce produkujemy ponad 2,1 mln t pasz rocznie, a ponad 140 naszych doradców wspiera hodowców w doborze rozwiązań żywieniowych i poprawie wyników produkcyjnych. Nasza skala działalności przekłada się na istotny udział w krajowej produkcji żywności. Paszami De Heus żywione są kury, od których pochodzi co szóste jajko, krowy, których mleko stanowi co czwartą szklankę tego napoju, oraz kurczęta, z których pochodzi co trzeci filet.

Jestem przekonany, że w perspektywie 2035 r. przewagę będą budować gospodarstwa, które łączą doświadczenie hodowlane z wiedzą, danymi i rachunkiem ekonomicznym. Naszą rolą jest pomagać im przekładać te kompetencje na konkretne wyniki biznesowe.

Ile o konkurencyjności polskiego mięsa, mleka czy jaj rozstrzyga się już na etapie żywienia zwierząt? Jak duży potencjał oszczędności i poprawy wydajności kryje się w nowoczesnych rozwiązaniach paszowych?

Żywienie bezpośrednio wpływa na wykorzystanie potencjału zwierząt, ich zdrowie, wyniki produkcyjne i jakość produktów na półkach sklepowych. Dobrze opracowany program żywieniowy pozwala poprawić wydajność i ograniczyć straty, a tym samym zwiększyć efektywność ekonomiczną gospodarstwa. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania lepszych wyników przy bardziej racjonalnym wykorzystaniu zasobów.

Potencjał nowoczesnych rozwiązań pokazują konkretne rezultaty. Program Infinity pozwala zwiększyć produkcję nawet o milion jaj rocznie w stadzie 100 tys. niosek. 21 Power ProFat wspiera wzrost zawartości tłuszczu w mleku, a pasza Jajlepsze umożliwia produkcję jaj będących naturalnym źródłem kwasów omega-3. Z kolei w programie Infinity Super Power jedno jajko dostarcza 30 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę B12, E i selen. Innowacje żywieniowe pozwalają więc nie tylko poprawiać wyniki hodowli, ale także zwiększać wartość produktów dla konsumentów.

Rozwijamy również rozwiązania poprawiające efektywność środowiskową. Jednym z przykładów jest system żywienia bydła opasowego na sucho, który pozwala skrócić cykl produkcyjny do siedmiu–ośmiu miesięcy, zmniejszyć koszty produkcji i ograniczyć ślad węglowy nawet o ok. 40 proc.

Żywienie nie jest więc wyłącznie kosztem produkcji. To narzędzie zarządzania wydajnością, jakością i wartością produktu końcowego. Właśnie dlatego inwestycje w wiedzę żywieniową i dopasowane rozwiązania paszowe mają bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność całego sektora.

Sieci handlowe mają coraz większy wpływ na standardy produkcji żywności. Czy ich wymagania dotyczące pochodzenia surowców, dobrostanu i śladu środowiskowego zaczynają już zmieniać sposób prowadzenia gospodarstw i żywienia zwierząt? Jak De Heus odpowiada na te oczekiwania?

Wymagania dotyczące pochodzenia surowców, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i śladu środowiskowego coraz wyraźniej wpływają na cały łańcuch dostaw. Sieci handlowe przekładają oczekiwania konsumentów na standardy zakupowe, które obejmują również producentów rolnych. Oznacza to, że o jakości i bezpieczeństwie żywności trzeba myśleć już na etapie pozyskiwania surowców i żywienia zwierząt.

My traktujemy te kwestie jako integralną część odpowiedzialnego zarządzania produkcją. Ok. 99 proc. zbóż wykorzystywanych w naszych paszach pochodzi od polskich rolników. W przypadku soi korzystamy z kredytów RTRS, wspierających odpowiedzialne praktyki jej uprawy. Posiadamy również certyfikat GMP+ FRA MI 5.6, potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania tego surowca.

Mamy świadomość, że jako producent pasz mamy realny wpływ na jakość żywności, która trafia na stoły konsumentów. Stanowimy fundament łańcucha produkcji żywności. Żywienie zwierząt ma bezpośrednie znaczenie dla ich zdrowia i dobrostanu, a także wpływa na jakość i właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego naszym zadaniem jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości pasz, ale również oferowanie hodowcom wiedzy, doradztwa i rozwiązań, które pozwalają im prowadzić produkcję zgodnie z wysokimi standardami jakości i odpowiedzialności.

Równolegle rozwijamy rozwiązania pozwalające mierzyć i ograniczać wpływ produkcji na środowisko. Przykładem jest Carbon Compass, narzędzie umożliwiające obliczanie śladu węglowego na różnych etapach produkcji, także w odniesieniu do konkretnych produktów, takich jak np. kilogram fileta czy nóżka z kurczaka.

Ważnym kierunkiem rozwoju jest również żywienie funkcjonalne, które umożliwia tworzenie produktów o dodatkowej wartości odżywczej, odpowiadających na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Przykładem są już dostępne jaja wzbogacone w kwasy omega-3 oraz jaja o wysokiej zawartości witamin E i B12 oraz selenu. To oczywiście nie koniec możliwości. Rozwijamy kolejne rozwiązania, które pozwolą tworzyć jeszcze bardziej odżywcze i funkcjonalne produkty.

Coraz większe znaczenie będzie miała współpraca producentów pasz, hodowców, przetwórców i handlu. To właśnie na poziomie całego łańcucha dostaw możemy skutecznie łączyć bezpieczeństwo żywności, wysoką jakość produktów, ograniczanie wpływu produkcji na środowisko i efektywność ekonomiczną. Standardy jakości i odpowiedzialności środowiskowej nie powinny być postrzegane wyłącznie jako dodatkowe wymagania czy koszty. Umiejętnie wdrażane stają się narzędziem zarządzania ryzykiem i źródłem przewagi konkurencyjnej całego sektora.

Jak zmiany klimatyczne, napięcia geopolityczne i zmienność cen surowców wpłyną na bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej w Polsce do 2035 r.? Jak wzmacniać krajową bazę surowcową i odporność łańcucha dostaw, nie tracąc przy tym konkurencyjności kosztowej?

Bezpieczeństwo surowcowe będzie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności produkcji zwierzęcej. Zmiany klimatyczne wpływają na wielkość i jakość zbiorów, a napięcia geopolityczne i zakłócenia w handlu zwiększają ryzyko przerw w dostawach oraz gwałtownych zmian cen. Dlatego firmy muszą planować zaopatrzenie długofalowo, dywersyfikować źródła dostaw i rozwijać współpracę z krajowymi producentami.

W De Heus ok. 99 proc. zbóż i otrąb oraz 100 proc. tłuszczów kupujemy od polskich dostawców. Rozwijamy także wykorzystanie krajowych źródeł białka paszowego. W 2025 r. zakupy polskiego bobiku wzrosły o 50 proc. rok do roku, a wykorzystanie soi od krajowych przetwórców – dziesięciokrotnie. Rozwój krajowej bazy białkowej to nie tylko szansa na ograniczenie zależności od importu, ale również możliwość wzmocnienia polskiego rolnictwa i stworzenia nowych rynków zbytu dla krajowych producentów.

Równolegle zwiększamy efektywność wykorzystania surowców. W 2025 r. zagospodarowaliśmy m.in. 6029 t pieczywa i 2539 t czipsów w żywieniu trzody chlewnej. Wdrażamy również rozwiązania ograniczające straty, takie jak audyty ferm niosek z wykorzystaniem inteligentnych jaj elektronicznych.

Nie chodzi o pełną samowystarczalność, która nie zawsze jest ekonomicznie uzasadniona. Potrzebujemy rozsądnego połączenia krajowej bazy surowcowej, dywersyfikacji dostaw i sprawnego zarządzania zakupami oraz logistyką. Bezpieczeństwo surowcowe oznacza przede wszystkim zdolność do utrzymania ciągłości produkcji mimo zmienności rynków światowych.

Czy w polskiej produkcji zwierzęcej jest jeszcze przestrzeń dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, czy kolejne lata przyniosą dalszą koncentrację hodowli? Jak powinna rozwijać się współpraca między producentami pasz, hodowcami, przetwórcami i handlem, aby wzmacniać konkurencyjność całego sektora?

Koncentracja produkcji będzie postępować, ale nie oznacza to końca małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Jest dla nich miejsce, pod warunkiem że znajdą model działania odpowiadający ich skali – oparty na specjalizacji, jakości, efektywności i dobrych relacjach z odbiorcami. Nie każde gospodarstwo musi rosnąć, ale każde musi dbać o swoją produktywność i pozycję rynkową.

Kluczowy jest dostęp do wiedzy, technologii, doradztwa i stabilnych kanałów zbytu. Potrzebujemy też bardziej partnerskiej współpracy między producentami pasz, hodowcami, przetwórcami i handlem. Lepsza wymiana informacji i przewidywalność relacji biznesowych ułatwiają planowanie produkcji i ograniczają ryzyko po stronie wszystkich uczestników łańcucha.

W De Heus wykraczamy poza rolę dostawcy pasz. Wspieramy hodowców w organizacji produkcji i koordynacji obrotu żywcem. W 2025 r. objęliśmy nią blisko 105 mln zwierząt. To przykład współpracy, która pomaga gospodarstwom sprawniej funkcjonować i lepiej planować działalność.

Jak będzie wyglądał polski sektor produkcji zwierzęcej za dziesięć lat? Co będzie decydowało o jego sukcesie: skala produkcji, efektywność kosztowa, jakość, specjalizacja czy zdolność do spełniania coraz wyższych standardów? Jakie decyzje powinniśmy podjąć już dziś, aby polska żywność utrzymała konkurencyjność w Europie i na świecie?

W 2035 r. polski sektor produkcji zwierzęcej będzie bardziej wyspecjalizowany, zautomatyzowany i oparty na danych. O jego konkurencyjności zdecyduje umiejętność łączenia efektywności kosztowej, jakości, bezpieczeństwa żywności i odpowiedzialności środowiskowej.

Już dziś potrzebne są inwestycje w technologię, automatyzację, kompetencje i precyzyjne zarządzanie produkcją. Równie ważna jest współpraca w całym łańcuchu – od dostawców surowców i producentów pasz, przez hodowców, po przetwórców i handel.

W naszej firmie inwestujemy m.in. w poprawę efektywności energetycznej. W 2025 r. wytworzyliśmy blisko 10 tys. MWh energii, ograniczając emisję CO₂ o ponad 4200 t. Ok. 20 proc. wykorzystywanej przez nas energii pochodzi już z własnej produkcji. Rozwijamy także rozwiązania żywieniowe i narzędzia analityczne wspierające efektywność gospodarstw oraz ograniczanie ich wpływu na środowisko.

Polska ma potencjał, by utrzymać silną pozycję na światowym rynku żywności. Jej przewagą nie może być jednak wyłącznie skala i cena, ale przede wszystkim technologia, wiedza, jakość i efektywność całego łańcucha dostaw. O pozycji sektora w 2035 r. zdecydują inwestycje i decyzje podejmowane już dziś.

Materiał powstał we współpracy z De Heus