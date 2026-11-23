Jak dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM, na początku grudnia ma dojść do spotkania delegacji prokuratur z Polski, Litwy, Bułgarii i Niemiec. Powołany ma zostać wspólny zespół śledczy. Ma on wzmocnić współpracę przy śledztwach dotyczących podpalenia infrastruktury teleinformatycznej w Polsce na Litwie i w Bułgarii.

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W Niemczech zatrzymano kilka osób narodowości tureckiej i serbskiej, które są podejrzane o przeprowadzenie ataków. Według śledczych mieli działać na zlecenie obcego wywiadu.

Według RMF FM, zespół prokuratorów ma wyjaśnić m.in. czy mamy do czynienia ze skoordynowanymi działaniami w ramach jednej grupy. Śledczy będą chcieli ustalić jej pełen skład, mechanizmy działania oraz konkretnych zleceniodawców.

W ciągu dwóch tygodni ma zapaść decyzja niemieckich władz o przekazaniu Polsce dwóch zatrzymanych osób, podejrzanych o podpalenie w Woli Krobowskiej.

Podpalenie stacji w Polsce

Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej koło Grójca doszło 23 września. Ustalenia śledczych wskazują, że ogień pojawił się w wyniku celowego podpalenia. W połowie października doszło również do prób podpaleń stacji Starlink na Litwie i w Bułgarii.

Niemieckie służby zatrzymały sabotażystów oraz potencjalnego zleceniodawcę ataku w Polsce. To osoby narodowości tureckiej.

Czytaj więcej Przestępczość Błąd policji po podpaleniu Starlinka. Wypuszczono rosyjskich sabotażystów Polska policja zatrzymała dwóch Turków, sprawców podpalenia bazy Starlink, już następnego dnia po zdarzeniu. Wylegitymowała ich i wypuściła, bo nie...

Jak informowała „Rzeczpospolita”, polska policja zatrzymała dwóch sprawców podpalenia już następnego dnia po zdarzeniu. Wylegitymowała ich i wypuściła, bo nie połączyła ich z incydentem.

– Nie mamy możliwości tak szybkiego zweryfikowania dokumentów cudzoziemców. Chyba, że figurują w polskich bazach – byli notowani czy karani, albo „odznaczyli się” w bazach np. Europolu. Ale policjant z patrolu nie może tego zrobić „od ręki” – tłumaczył „Rz” funkcjonariusz służb.