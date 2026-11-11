Terminal sieci Starlink
Jak odnotowały niezależne kubańskie media, decyzję przekazano ambasadom i konsulatom w nocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kuby, wysłanej w poniedziałek. Dokument dotyczy zarówno korzystania z internetu Starlink, jak i przywożenia na wyspę sprzętu potrzebnego do nawiązania takiego połączenia.
Kubański resort dyplomacji wyjaśnił, że obowiązujące w kraju przepisy nie przewidują rozróżnienia między prywatnym wykorzystaniem urządzeń Starlink a ich stosowaniem do komunikacji w ramach misji dyplomatycznych.
Uzasadniając wprowadzone ograniczenia, MSZ odwołało się do przepisów konstytucji Kuby, która – jak wskazano w nocie – „gwarantuje suwerenność” państwa.
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Oznacza to, że zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne nie mogą korzystać z rozwiązań amerykańskiej firmy, nawet jeśli urządzenia miałyby służyć wyłącznie do komunikacji związanej z ich działalnością.
Radio Marti przypomniało, że ograniczenia dotyczące korzystania z internetu Starlink nie zostały wprowadzone wyłącznie wobec zagranicznych placówek dyplomatycznych. Zakaz obejmuje również obywateli Kuby oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na wyspie.
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