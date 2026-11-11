Do uderzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Jak podała ukraińska agencja UNIAN, atak na port Ust-Ługa potwierdził gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. W jednym z komunikatów opublikowanych w serwisie Telegram poinformował o trafieniu w strefie portowej.

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W kolejnym wpisie, zamieszczonym w rosyjskim komunikatorze Max, gubernator poinformował o zestrzeleniu 150 bezzałogowców.

Rosja mówi o największym ataku dronów w tym roku

Rosyjska państwowa agencja TASS określiła nocne uderzenie jako największy atak na obwód leningradzki od początku roku. Według tej agencji w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby.

Skutki ataku odczuwalne były również w ruchu lotniczym. Międzynarodowe lotnisko Petersburg-Pułkowo poinformowało o odwołaniu lub opóźnieniu 18 lotów. Dwa samoloty lecące do Petersburga zostały ze względów bezpieczeństwa skierowane do Helsinek. W samym mieście wystąpiły także zakłócenia w dostępie do internetu.

Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych widoczna jest łuna pożaru w rejonie portu.

Ust-Ługa. Strategiczny port dla rosyjskiego eksportu

Ust-Ługa należy do najważniejszych rosyjskich portów nad Bałtykiem. Jak podaje UNIAN, obiekt ma strategiczne znaczenie dla eksportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych.

Port jest objęty sankcjami części państw zachodnich ze względu na jego rolę w przewozie rosyjskiej ropy. Jego znaczenie wynika z obsługi eksportu surowców, który pozostaje istotnym elementem rosyjskiej gospodarki.