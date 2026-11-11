Za skierowaniem wniosku do komisji zagłosowało 211 członków Izby Reprezentantów, przeciw było 204. Decyzja oznacza, że przynajmniej na razie nie dojdzie do głosowania nad postawieniem szefa Pentagonu w stan oskarżenia. Jedynym republikaninem, który sprzeciwił się skierowaniu wniosku do komisji, był jego autor, kongresmen Thomas Massie. Głosowanie odbyło się we wtorek, 10 listopada.

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Gdyby Izba odrzuciła wniosek o skierowanie sprawy do komisji, mogłaby jeszcze tego samego dnia głosować nad formalnym postawieniem zarzutów Hegsethowi. Obecny rezultat oznacza, że do impeachmentu najprawdopodobniej nie dojdzie przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu 3 stycznia 2027 roku.

Donald Trump świętuje. Demokraci zapowiadają śledztwa

Zadowolenie z wyniku głosowania wyraził prezydent Donald Trump.

„Próba Demokratów wszczęcia impeachmentu Ministra Wojny Pete'a Hegsetha zakończyła się żałosną sromotną porażką!” – napisał.

Prezydent ocenił, że do niepowodzenia inicjatywy przyczyniły się amerykańskie działania w Wenezueli i Iranie, a także rekordowe wyniki rekrutacji do sił zbrojnych.

Trump wezwał również do „powstrzymania” demokratów, którzy w styczniu obejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Zapowiedzieli oni już szereg śledztw, w tym dotyczących działalności szefa Pentagonu.

Za impeachmentem Hegsetha opowiedział się Hakeem Jeffries, prawdopodobny przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów. Osobny wniosek w tej sprawie złożyła również demokratyczna kongresmenka Yassamin Ansari, ale dotychczas nie skorzystała z procedury wymuszającej jego rozpatrzenie.

Do postawienia ministra w stan oskarżenia wystarczy zwykła większość głosów w Izbie Reprezentantów. Jego skazanie i usunięcie z urzędu wymaga jednak poparcia dwóch trzecich Senatu, czyli 67 senatorów. W nowej kadencji demokraci będą prawdopodobnie dysponować 56 mandatami.

Osiem zarzutów wobec Pete'a Hegsetha. Chodzi m.in. o Iran i Wenezuelę

Wniosek złożony ponownie przez republikanina Thomasa Massiego obejmuje osiem zarzutów. Cztery dotyczą wojny z Iranem, w tym prowadzenia działań wojennych bez zgody Kongresu oraz naruszania przepisów chroniących ludność cywilną.

Pozostałe zarzuty odnoszą się do amerykańskich uderzeń na Jemen, operacji przeciwko osobom podejrzewanym o przemyt narkotyków na wodach międzynarodowych, pojmania przywódcy Wenezueli oraz zastraszania weteranów krytykujących szefa Pentagonu. Wśród nich wymieniono demokratycznego senatora Marka Kelly'ego.

Wynik głosowania nie był przesądzony, ponieważ część republikanów wcześniej krytykowała Hegsetha i dopuszczała możliwość poparcia impeachmentu. Niektórzy, w tym odchodzący z Kongresu Don Bacon, tłumaczyli jednak, że nie zgadzają się ze wszystkimi zarzutami przedstawionymi przez Massiego.

Ostatecznie republikanie niemal jednogłośnie poparli skierowanie sprawy do komisji, co w praktyce wstrzymało procedurę impeachmentu.