Pete Hegseth
Za skierowaniem wniosku do komisji zagłosowało 211 członków Izby Reprezentantów, przeciw było 204. Decyzja oznacza, że przynajmniej na razie nie dojdzie do głosowania nad postawieniem szefa Pentagonu w stan oskarżenia. Jedynym republikaninem, który sprzeciwił się skierowaniu wniosku do komisji, był jego autor, kongresmen Thomas Massie. Głosowanie odbyło się we wtorek, 10 listopada.
Gdyby Izba odrzuciła wniosek o skierowanie sprawy do komisji, mogłaby jeszcze tego samego dnia głosować nad formalnym postawieniem zarzutów Hegsethowi. Obecny rezultat oznacza, że do impeachmentu najprawdopodobniej nie dojdzie przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu 3 stycznia 2027 roku.
Zadowolenie z wyniku głosowania wyraził prezydent Donald Trump.
„Próba Demokratów wszczęcia impeachmentu Ministra Wojny Pete'a Hegsetha zakończyła się żałosną sromotną porażką!” – napisał.
Czytaj więcej
Wniosek o o wszczęcie procedury impeachmentu szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha ponownie zwrócił uwagę na procedurę odwoływania wysokich rangą urzędni...
Prezydent ocenił, że do niepowodzenia inicjatywy przyczyniły się amerykańskie działania w Wenezueli i Iranie, a także rekordowe wyniki rekrutacji do sił zbrojnych.
Trump wezwał również do „powstrzymania” demokratów, którzy w styczniu obejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Zapowiedzieli oni już szereg śledztw, w tym dotyczących działalności szefa Pentagonu.
Czytaj więcej
Szef Pentagonu Pete Hegseth stanowczo skrytykował działania zmierzające do postawienia go w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Nazwał...
Za impeachmentem Hegsetha opowiedział się Hakeem Jeffries, prawdopodobny przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów. Osobny wniosek w tej sprawie złożyła również demokratyczna kongresmenka Yassamin Ansari, ale dotychczas nie skorzystała z procedury wymuszającej jego rozpatrzenie.
Do postawienia ministra w stan oskarżenia wystarczy zwykła większość głosów w Izbie Reprezentantów. Jego skazanie i usunięcie z urzędu wymaga jednak poparcia dwóch trzecich Senatu, czyli 67 senatorów. W nowej kadencji demokraci będą prawdopodobnie dysponować 56 mandatami.
Wniosek złożony ponownie przez republikanina Thomasa Massiego obejmuje osiem zarzutów. Cztery dotyczą wojny z Iranem, w tym prowadzenia działań wojennych bez zgody Kongresu oraz naruszania przepisów chroniących ludność cywilną.
Pozostałe zarzuty odnoszą się do amerykańskich uderzeń na Jemen, operacji przeciwko osobom podejrzewanym o przemyt narkotyków na wodach międzynarodowych, pojmania przywódcy Wenezueli oraz zastraszania weteranów krytykujących szefa Pentagonu. Wśród nich wymieniono demokratycznego senatora Marka Kelly'ego.
Czytaj więcej
Donald Trump zapowiedział, że w przypadku próby impeachmentu Pete'a Hegsetha stanie po stronie sekretarza obrony. To reakcja na wniosek kongresmena...
Wynik głosowania nie był przesądzony, ponieważ część republikanów wcześniej krytykowała Hegsetha i dopuszczała możliwość poparcia impeachmentu. Niektórzy, w tym odchodzący z Kongresu Don Bacon, tłumaczyli jednak, że nie zgadzają się ze wszystkimi zarzutami przedstawionymi przez Massiego.
Ostatecznie republikanie niemal jednogłośnie poparli skierowanie sprawy do komisji, co w praktyce wstrzymało procedurę impeachmentu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas