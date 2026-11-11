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Andrij Sybiha
108. rocznica odzyskania niepodległości przypomina o sile narodu polskiego. Trzy imperia dzieliły między siebie polskie ziemie, ale żadne z nich nie zdołało złamać woli Polaków. Polska przetrwała swoich zaborców. To lekcja, jaką historia Polski daje światu. Nawet najpotężniejsze imperia nie są wszechmocne.
Dla nas, Ukraińców, ma to szczególne znaczenie. Wiemy, jakiej odwagi wymaga obrona prawa do własnej niepodległości, wolności i godności. Dziś nasze narody razem piszą nową kartę wspólnej historii. Dzisiaj zwracam się do Państwa jako minister kraju, który stawia opór rosyjskiej agresji. Ta wojna zmieniła sposób, w jaki patrzymy na siebie i na świat. Pokazała, które partnerstwa są prawdziwe i jaką mają wagę. Mam tu na myśli przede wszystkim Polskę.
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