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Szef MSZ Ukrainy na 11 listopada: Polska musi decydować o losach Europy na wszystkich forach

Jestem przekonany, że sojusz ukraińsko-polski będzie kształtował nowy ład gospodarczy i bezpieczeństwa w Europie. To nowy europejski napęd, a jego energia będzie poruszać Europę do przodu. Oznacza to również, że Polska musi być obecna na wszystkich kluczowych forach i w najważniejszych formatach, w których decydują się losy Europy – pisze Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Publikacja: 11.11.2026 06:00

Andrij Sybiha

Andrij Sybiha

Foto: REUTERS

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Andrij Sybiha

108. rocznica odzyskania niepodległości przypomina o sile narodu polskiego. Trzy imperia dzieliły między siebie polskie ziemie, ale żadne z nich nie zdołało złamać woli Polaków. Polska przetrwała swoich zaborców. To lekcja, jaką historia Polski daje światu. Nawet najpotężniejsze imperia nie są wszechmocne.

Dla nas, Ukraińców, ma to szczególne znaczenie. Wiemy, jakiej odwagi wymaga obrona prawa do własnej niepodległości, wolności i godności. Dziś nasze narody razem piszą nową kartę wspólnej historii. Dzisiaj zwracam się do Państwa jako minister kraju, który stawia opór rosyjskiej agresji. Ta wojna zmieniła sposób, w jaki patrzymy na siebie i na świat. Pokazała, które partnerstwa są prawdziwe i jaką mają wagę. Mam tu na myśli przede wszystkim Polskę.

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