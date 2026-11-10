Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina
Wtorkowa tura rozmów w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poświęconych zakończeniu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, dobiegła końca. Negocjatorzy wrócą do stołu w środę rano – przekazała służba prasowa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.
To pierwsze takie spotkanie Ukrainy, USA i Rosji od lutego tego roku. Dwudniowe rozmowy, zaplanowane na wtorek i środę, mają wyznaczyć zasady, na jakich miałaby się zakończyć rosyjska agresja na Ukrainę.
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Jeszcze przed oficjalnym komunikatem agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła zbliżone do ukraińskiej grupy negocjacyjnej, poinformowała, że pierwsza runda trójstronnych rozmów Ukraina–USA–Rosja dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa. Chodziło przy tym nie tylko o Ukrainę, ale o Europę jako całość.
Odrębnym punktem były żądania Moskwy, która domaga się gwarancji bezpieczeństwa również dla siebie – podał Interfax-Ukraina.
Rozmówca agencji wskazał, że drugim istotnym tematem, który udało się poruszyć, była przyszłość po zakończeniu wojny. Delegacje rozmawiały o odbudowie Ukrainy oraz o tym, jak w warunkach kryzysu zaufania zbudować nową architekturę bezpieczeństwa europejskiego.
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Źródło Interfax-Ukraina podkreśliło, że Kijów ma w tej sprawie jasno określoną kolejność.
„Kluczowe stanowisko strony ukraińskiej jest takie, że najpierw musi nastąpić zakończenie wojny. Dopiero potem możliwe będzie przejście do kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, która powinna zapewnić długoterminową stabilność i zapobiec ponownej agresji” – przekazał rozmówca agencji.
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Na czele ukraińskiej delegacji stoi Rustem Umierow. W jej składzie znaleźli się także szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow, przewodniczący frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłyca oraz Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).
Stronę rosyjską reprezentuje delegacja, którą kieruje Władimir Miedinski – jeden z bliższych doradców Władimira Putina, uważany za jednego z czołowych ideologów Kremla.
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