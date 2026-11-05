Wołodymyr Zełenski spotkał się w czwartek w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją, przygotowań do trójstronnego spotkania w Abu Zabi oraz postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

„Ukraina zawsze opowiada się za tym, by Europa zasiadała przy stole negocjacyjnym. Gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy nie da się omawiać bez udziału przedstawicieli Europy. Antonio popiera nasze stanowisko. Dziękuję za całe wsparcie!” napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Ukraiński prezydent przebywa w stolicy Hiszpanii w związku z dwudniowym Szczytem Iberoamerykańskim, który rozpoczął się w środę.

Wołodymyr Zełenski o negocjacjach w Abu Zabi. Rozmowy Ukrainy, Rosji i USA

Jednym z najważniejszych tematów spotkania Zełenskiego z Costą były przygotowania do kolejnej rundy negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

„Oczywiście rozmawialiśmy o przygotowaniach do trójstronnego spotkania w Abu Zabi i o naszych priorytetach. Poinformowałem o wczorajszej rozmowie ze stroną amerykańską” przekazał ukraiński prezydent.

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Negocjacje na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, prowadzone przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi.

W środę Zełenski odbył półtoragodzinną rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Spotkanie poświęcone było przygotowaniom do zbliżających się negocjacji.

Ukraina chce przyspieszyć wejście do Unii Europejskiej. Zełenski przedstawił plan

Drugim istotnym tematem rozmów w Madrycie był proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Kijów chce przyspieszenia negocjacji akcesyjnych i wyznaczył sobie konkretne cele na najbliższe miesiące.

„Pracujemy nad tym, by do końca tego roku zamknąć wszystkie klastry negocjacyjne, a w przyszłym roku przejść do zamykania rozdziałów negocjacyjnych i szybko posuwać się naprzód na drodze do członkostwa” poinformował Zełenski.

Ukraiński prezydent przekazał również, że przedstawił Coście nowe propozycje, które mogłyby przyspieszyć proces akcesyjny.

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„Rozmawialiśmy o naszych nowych pomysłach, które mogą realnie przyspieszyć cały proces. Uzgodniliśmy, że Antonio omówi wszystko z Ursulą” zaznaczył, odnosząc się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Zełenski podkreślił, że Ukraina pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami unijnymi.

„Dobre spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Jak zawsze ściśle koordynujemy działania z Unią Europejską we wszystkich ważnych sprawach” napisał.