– Nawet po tzw. rozejmie otrzymaliśmy informację, że w wyniku ataku drona zginął były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk – powiedziała Hasanenko w wywiadzie dla agencji Ukrinform. Jak zapewniła, obecnie pracuje wraz ze swoim zespołem z osobami, które udało się w ostatnich dniach ewakuować z Ołeszek.

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Dramatyczny brak żywności. „Nie wystarcza na tydzień”

Szefowa miejskiej administracji zwróciła też uwagę na problemy z dystrybucją pomocy humanitarnej. – Ci, którym udało się ją otrzymać, mówią, że wydawano minimalny zestaw produktów, który nie wystarcza na tydzień – oznajmiła.

Hasanenko opisała również sytuację osób, które z różnych przyczyn nie były w stanie się ewakuować. Jak przekazała, wiele z nich ukrywało się w piwnicach bez dostępu do najnowszych informacji i nie wiedziało o misji humanitarnej. Część mieszkańców rezygnowała natomiast z wyjazdu w obawie przed rosyjskimi tzw. działaniami filtracyjnymi (szczegółowymi kontrolami). Hasanenko relacjonowała, że mieszkańcy Ołeszek przypuszczali, iż będzie to „podróż w jedną stronę” – bez prawa powrotu.

– Ci, którzy wyjechali, nie mogli jednak pozostać w Ołeszkach, ponieważ w obu przypadkach czekała ich śmierć. Dlatego zaryzykowali. Ponadto podczas ewakuacji udało się zabrać tych, którzy czekali na kolumnę na drodze. Były jednak kobiety, które nie doczekały się i odeszły stamtąd, sądząc, że autobusy już przejechały – dodała.

Dyplomatyczna inicjatywa z USA i przemówienie w Białym Domu

Biały Dom poinformował 23 października, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Administracja USA podkreślała wówczas, że do rozejmu doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump.

Rozejm rozpoczął się 27 października o godz. 3 czasu ukraińskiego (godz. 2 w Polsce) i trwał do godz. 22.59 (21.59 czasu polskiego) w dniu 1 listopada.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja odrzuciła propozycję przedłużenia zawieszenia broni w Ołeszkach W nocy z 1 na 2 listopada formalnie zakończyło się obowiązywanie zawieszenia broni w okupowanych przez Rosjan Ołeszkach, po tym jak Rosja odrzuciła...

Jak ogłosiło Biuro Pierwszej Damy, w czwartek Melania Trump ma spotkać się w Białym Domu z przedstawicielami Ukrainy i Rosji, aby wygłosić przemówienie na temat zakończonego rozejmu w Ołeszkach.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie wielokrotnie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.