W nocy z wtorku na środę Ukraińcy przeprowadzili atak dronowy na Rosję. Bezzałogowce uderzyły w centrum logistyczne Ozon w Adygejsku.

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W budynku wybuchł pożar. Jak podają rosyjskie kanały na Telegramie, częściowo zawalił się dach budynku.

Jak przekazała firma, udało się ewakuować wszystkich pracowników. Nikomu nic się nie stało.

Według rosyjskiego resortu obrony, w nocy zneutralizowano 709 dronów nad kilkoma regionami, w tym nad Adygeją.

Jeden z największych takich kompleksów w regionie

Centrum logistyczne Ozon w Adygejsku jest jednym z największych i najważniejszych węzłów dystrybucyjnych firmy w południowej Rosji. Całkowita powierzchnia kompleksu magazynowego, według różnych szacunków, wynosi około 10 tys. metrów kwadratowych. Obiekt może pomieścić ponad 1500 pracowników.

„Usuniemy produkty z oferty kompleksu z oferty handlowej. Anulujemy zamówienia, których nie możemy pozyskać z innych lokalizacji. Obecnie nie przyjmujemy dostaw od sprzedawców w centrum logistycznym, a te w transporcie są przekierowywane do innych lokalizacji. Klienci mogą składać zamówienia jak zwykle, a my odbierzemy je w innych centrach logistycznych i dostarczymy klientom” – poinformowało biuro prasowe Ozon.

Firma Ozon, nazywana „rosyjskim Amazonem”, to druga największa platforma e-commerce w kraju. Ukraińcy od lipca atakują centra i magazyny spółki, zarzucając jej, że swoją działalnością wspiera rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. W raporcie finansowym za trzeci kwartał 2026 r. firma oszacowała straty z ataków na poziomie 30,1 mld rubli (około 1,45 mld zł).