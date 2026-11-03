Władze ukraińskiej stolicy poinformowały we wtorek wieczorem o zawieszeniu ruchu tramwajów i trolejbusów. Decyzja ma związek z krytyczną sytuacją w krajowym systemie energetycznym, spowodowaną rosyjskimi ostrzałami.

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Kijowska administracja wyjaśniła, że przyczyną utrudnień są skutki ataków na infrastrukturę energetyczną. W związku z wstrzymaniem kursowania pojazdów elektrycznych na ulice skierowano dodatkowe autobusy.

Władze poinformowały jednocześnie, że metro nadal funkcjonuje. Zastrzegły jednak, że jego dalsza praca będzie uzależniona od rozwoju sytuacji w ukraińskiej energetyce.

Rosyjskie drony zaatakowały podstację ważną dla elektrowni jądrowej

O kolejnym niebezpiecznym zdarzeniu poinformował wicepremier i minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal. Podczas spotkania z ambasadorami państw G7 zaalarmował o rosyjskim ataku dronowym na podstację elektroenergetyczną o kluczowym znaczeniu dla stabilnej pracy Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej.

Obiekt znajduje się w odległości około 190 km od granicy Polski. Szmyhal podkreślił, że rosyjskie działania stanowią zagrożenie wykraczające poza terytorium Ukrainy.

„Takie działania stwarzają zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla bezpieczeństwa jądrowego całej Europy. To poważny krok eskalacyjny, o którym poinformowaliśmy MAEA” – napisał minister na Telegramie.

Ukraiński resort energetyki przekazał informacje o ataku przedstawicielom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

365 rosyjskich dronów i pocisków podczas nocnego ataku

Podczas rozmowy z ambasadorami Denys Szmyhal przedstawił również skalę rosyjskiego uderzenia przeprowadzonego w nocy z poniedziałku na wtorek. Według przekazanych przez niego danych Rosja wykorzystała 289 dronów, 17 pocisków balistycznych oraz 59 pocisków manewrujących.

Minister zaznaczył, że głównym celem rosyjskich ataków ponownie była infrastruktura energetyczna Ukrainy. Uderzenia obejmowały przede wszystkim elektrownie oraz podstacje należące do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

Skutki ostrzałów są odczuwalne między innymi w Kijowie, gdzie konieczne było wstrzymanie kursowania tramwajów i trolejbusów. Dalsze funkcjonowanie części infrastruktury transportowej, w tym metra, pozostaje uzależnione od sytuacji w krajowym systemie energetycznym.