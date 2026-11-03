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Partia skupia się wokół wodza. W Koalicji Obywatelskiej pełna mobilizacja

Próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do mobilizacji w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Premier ma pełne poparcie dla swoich działań. A partyjni politycy poczucie, że spełniana jest jedna z ważniejszych obietnic z kampanii w 2023 r.

Publikacja: 03.11.2026 21:04

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Partia skupia się wokół wodza. W Koalicji Obywatelskiej pełna mobilizacja

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Kolanko

Wtorek 3 listopada miał być jednym z ważniejszych etapów na drodze koalicji rządzącej do spełnienia wyborczej obietnicy z 2023 r. – odbudowania i uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Niemal równolegle wydarzyły się dwie rzeczy: posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego prezydent Karol Nawrocki ostrzegał premiera Donalda Tuska przed konsekwencjami jego działań oraz spotkanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem ośmiu z dwunastu sędziów. Opozycja nie uznała tego spotkania za Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

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