Wtorek 3 listopada miał być jednym z ważniejszych etapów na drodze koalicji rządzącej do spełnienia wyborczej obietnicy z 2023 r. – odbudowania i uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Niemal równolegle wydarzyły się dwie rzeczy: posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego prezydent Karol Nawrocki ostrzegał premiera Donalda Tuska przed konsekwencjami jego działań oraz spotkanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem ośmiu z dwunastu sędziów. Opozycja nie uznała tego spotkania za Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.