Domniemany zleceniodawca podpalenia naziemnej stacji Starlinków w Polsce został zatrzymany w powiecie Reutlingen niedaleko Stuttgartu. Informację przekazały we wtorek Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) w Badenii-Wirtembergii oraz Prokuratura Generalna w Stuttgarcie.

Reklama Reklama

Zatrzymany, podobnie jak dwaj mężczyźni ujęci wcześniej w tej sprawie, jest obywatelem Turcji. Podczas akcji niemieckiej policji, w którą zaangażowano oddziały specjalne, zabezpieczono m.in. osiem telefonów komórkowych oraz amunicję.

Według informacji LKA mężczyźnie zarzuca się przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że miał on z terytorium Niemiec zlecić dwóm innym osobom przeprowadzenie podpalenia na terenie Polski.

Dwaj podejrzani zatrzymani wcześniej. Polska chce ekstradycji

W połowie października, na wniosek polskich władz, niemieckie służby zatrzymały w Nuertingen dwóch innych obywateli Turcji podejrzewanych o udział w sprawie. Obaj obecnie przebywają w areszcie. Polska wystąpiła o ich ekstradycję.

Prokuratura Generalna w Stuttgarcie poinformowała, że wobec mężczyzny zatrzymanego w powiecie Reutlingen wszczęto odrębne krajowe postępowanie przygotowawcze.

Z przekazanych przez niemieckie organy informacji wynika, że domniemani sabotażyści zostali przewiezieni do Polski w nocy z 22 na 23 września 2026 r.. Ich zadaniem miało być podpalenie terminala Starlink.

Czytaj więcej Polityka Polska zapłaciła już prawie pół miliarda złotych za Starlinki dla Ukrainy Od 2022 r. na zakup terminali i abonamenty za satelitarny system łączności wykorzystywany przez Ukrainę zapłaciliśmy ponad 480 mln zł. Do końca rok...

Pożar stacji Starlink pod Grójcem. Śledczy podejrzewają podpalenie

Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej koło Grójca doszło 23 września. Ustalenia śledczych wskazują, że ogień pojawił się w wyniku celowego podpalenia.

Polskie władze informowały, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż za atakiem mogą stać rosyjskie służby wywiadowcze. Wątek ten stanowi jeden z elementów szerszego kontekstu prowadzonego postępowania.

Sprawa podpalenia w Polsce nie jest jedynym takim incydentem odnotowanym w ostatnim czasie. W połowie października doszło również do prób podpaleń stacji Starlink na Litwie i w Bułgarii.