„W tym roku grono hochsztaplerów i krętaczy, ludzi pełnych nienawiści oraz zwykłych tępaków jest jeszcze liczniejsze (niż w poprzednich głosowaniach)” – zauważył „Washington Monthly”.

Większość amerykańskich komentatorów ze smutkiem konstatuje, że kiedyś „wystarczyły niezapłacone rachunki czy afery miłosne”, by złamać karierę kandydata. Obecnie wyborcy (nie tylko w USA) uodpornili się na grzechy i grzeszki polityków, co prowadzi do pojawiania się coraz dziwniejszych postaci na scenie politycznej.