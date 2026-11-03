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Wybory połówkowe w USA: Startują chciwy lekarz i żołnierz, który spotykał szatana

Amerykańskie wybory z 3 listopada, w tym wybory połówkowe do Kongresu pełne są kontrowersyjnych polityków, którzy ubiegają się o poparcie Amerykanów.

Publikacja: 03.11.2026 20:43

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Darializa Avila Chevalier, socjalistka, która chciała likwidować policję, walczy o mandat w Nowym Jo

Darializa Avila Chevalier, socjalistka, która chciała likwidować policję, walczy o mandat w Nowym Jorku

Foto: REUTERS

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Andrzej Łomanowski

„W tym roku grono hochsztaplerów i krętaczy, ludzi pełnych nienawiści oraz zwykłych tępaków jest jeszcze liczniejsze (niż w poprzednich głosowaniach)” – zauważył „Washington Monthly”.

Większość amerykańskich komentatorów ze smutkiem konstatuje, że kiedyś „wystarczyły niezapłacone rachunki czy afery miłosne”, by złamać karierę kandydata. Obecnie wyborcy (nie tylko w USA) uodpornili się na grzechy i grzeszki polityków, co prowadzi do pojawiania się coraz dziwniejszych postaci na scenie politycznej. 

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