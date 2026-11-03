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Darializa Avila Chevalier, socjalistka, która chciała likwidować policję, walczy o mandat w Nowym Jorku
„W tym roku grono hochsztaplerów i krętaczy, ludzi pełnych nienawiści oraz zwykłych tępaków jest jeszcze liczniejsze (niż w poprzednich głosowaniach)” – zauważył „Washington Monthly”.
Większość amerykańskich komentatorów ze smutkiem konstatuje, że kiedyś „wystarczyły niezapłacone rachunki czy afery miłosne”, by złamać karierę kandydata. Obecnie wyborcy (nie tylko w USA) uodpornili się na grzechy i grzeszki polityków, co prowadzi do pojawiania się coraz dziwniejszych postaci na scenie politycznej.
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