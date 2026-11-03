Raperka Nicki Minaj pojawiła się wraz z Donaldem Trumpem na wiecu w Michigan, podczas którego po raz kolejny wyraziła swoje poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.

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Przemówienie Nicki Minaj i uwagi dotyczące jej wyglądu

Jak informuje serwis Euronews, znana wokalistka dołączyła do Donalda Trumpa na wiecu kampanijnym w miniony weekend w Michigan. Prezydent USA publicznie podziękował jej za obecność i zaprosił na scenę, by zabrała głos. Skomentował także jej wygląd. Publicznie skomplementował jej „piękne” i „trudne do przeoczenia” pośladki.

Podczas wystąpienia Minaj oświadczyła, że Trump „zmienił energię kraju” i „dał nam przyszłość, na którą można czekać”. „Stanie u twojego boku za każdym razem to zaszczyt. I będę cię wspierać na zawsze. Jeśli wystartujesz ponownie, znów cię poprę” – powiedziała raperka.

Minaj stwierdziła także, że jest „fanką numer 1 prezydenta” i opisała go jako „przystojnego” i „wytwornego”.

Wspólny lot Air Force One. „Chyba znaleźliśmy nową rzeczniczkę”

Falę reakcji wywołał materiał opublikowany niedługo później na platformie X przez dyrektora ds. komunikacji Białego Domu, Stevena Cheunga. Nagranie przedstawia rozmowę z raperką na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, w której Minaj podkreśla swoje uznanie dla polityki Trumpa. Cheung opatrzył wideo wymownym komentarzem:

– Panie i panowie, chyba znaleźliśmy nową rzeczniczkę prasową Białego Domu!

Pomysł podchwycił również doradca Trumpa Alex Bruesewitz, zwracając się do fanów wokalistki słowami „Co myślicie o tym pomyśle?”

Sugestie te pojawiły się krótko po tym, jak stanowisko po kilku dniach straciła poprzednia rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia.

Pomysł wywołał falę komentarzy

Jak podaje serwis Euronews, choć początkowo pomysł obsadzenia raperki na stanowisku rzeczniczki Białego Domu wydawał się żartem, rosną pogłoski sugerujące, że doradcy Trumpa naprawdę rozważają ten pomysł. Realne szanse na nominację raperki według ekspertów pozostają jednak znikome.

Plotki wokół potencjalnej kandydatury Minaj rozgrzały internet. „Żarty piszą się same” – napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych. W innym z przytoczonych komentarzy padła sugestia, że „może warto byłoby wybrać prawdziwego obywatela amerykańskiego”.

Nicki Minaj jest jedną z najbardziej znanych raperek na świecie. Urodziła się w Trynidadzie. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Onika Tanya Maraj-Petty.