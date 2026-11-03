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To będzie zmierzch Trumpa? Część „czerwonych” stanów może przejść na drugą stronę

Demokraci mogą przejąć 3 listopada większość nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale i w Senacie – tak wskazują sondaże. To miałoby katastrofalne skutki dla Trumpa. Prezydent USA ma coraz częściej wpadać w zły nastrój.

Publikacja: 03.11.2026 04:47

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Donald Trump staje się obciążeniem dla Partii Republikańskiej

Donald Trump

Donald Trump staje się obciążeniem dla Partii Republikańskiej

Foto: REUTERS

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Jędrzej Bielecki

Wasilla na Alasce, Bullhead City w Arizonie, Kalispell w Montanie – o tych miejscowościach mało kto słyszał. Ale mimo to znalazły się one na liście wieców wyborczych, w jakich w minionych dniach wziął udział Donald Trump. Sytuacja dla republikanów jest bowiem na tyle zła, że nawet w stanach do tej pory zdecydowanie konserwatywnych ruch MAGA musi walczyć o każdy głos. 

Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą.

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