Wasilla na Alasce, Bullhead City w Arizonie, Kalispell w Montanie – o tych miejscowościach mało kto słyszał. Ale mimo to znalazły się one na liście wieców wyborczych, w jakich w minionych dniach wziął udział Donald Trump. Sytuacja dla republikanów jest bowiem na tyle zła, że nawet w stanach do tej pory zdecydowanie konserwatywnych ruch MAGA musi walczyć o każdy głos.

Źródła „New York Times” zdradzają, że kiedy prezydent jest w Białym Domu, coraz częściej wpada w zły nastrój, wręcz się miota. Otoczony potakiwaczami, zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że wybory połówkowe do Kongresu mogą skończyć się dla niego katastrofą.