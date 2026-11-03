Utrzymania obecnej kontroli nad Kongresem USA przez Partię Republikańską, polityczne zaplecze Donalda Trumpa, chce 38 proc. respondentów sondażu przeprowadzonego w przededniu wyborów (zbieranie odpowiedzi zakończono 2 listopada). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 765 dorosłych obywateli USA. Margines błędu statystycznego wynosi 2 punkty procentowe.

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Sondaż: 64 proc. Amerykanów jest niezadowolonych z prezydentury Donalda Trumpa

Wynik sondażu potwierdza, że Partia Demokratyczna powinna po wyborach połówkowych (midterms) przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów – 3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich 435 kongresmenów. Otwarta pozostaje natomiast kwestia kontroli nad Senatem – w wyborach połówkowych wyborcy obsadzą 35 ze 100 mandatów w izbie wyższej Kongresu, w której Partia Republikańska ma obecnie większość 53 głosów. O losach większości zdecydują wybory w siedmiu stanach: Michigan, Teksasie, Kansas, Ohio, Iowa, Maine i na Alasce.

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że choć przewaga Partii Demokratycznej nad Partią Republikańską w skali całego kraju jest wyraźna, to jednak w stosunku do poprzedniego badania zmniejszyła się o trzy punkty procentowe.

Wybory połówkowe do Senatu USA Foto: PAP

Sondaż wskazuje też na utrzymujące się niezadowolenie z tego, w jaki sposób prezydenturę sprawuje Donald Trump. Działania Trumpa jako prezydenta aprobuje 32 proc. badanych, a dezaprobatę dla nich wyraża 64 proc. respondentów. W porównaniu do października Trump nieznacznie poprawił jednak swoje notowania – w badaniu przeprowadzonym w połowie ubiegłego miesiąca odsetek niezadowolonych z Trumpa wynosił 66 proc., a wyrażających zadowolenie z jego prezydentury – 31 proc. i był to rekordowo niski poziom aprobaty dla działań obecnego prezydenta USA zarówno w jego drugiej, jak i pierwszej kadencji.

Sondaż: Co drugi wyborca niezależny traktuje głosowanie w wyborach jako głosowanie przeciw Donaldowi Trumpowi

Niepopularność Trumpa może w dużym stopniu przełożyć się na wyniki Partii Republikańskiej ponieważ – jak wynika z sondażu – spośród zarejestrowanych wyborców, którzy deklarują się jako niezależni, ok. 50 proc. traktuje głosowanie w wyborach do Kongresu jako głosowanie przeciw Trumpowi. 13 proc. wyborców z tej grupy będzie oddawać głos w wyborach jako głos za Trumpem, a 33 proc. deklaruje, iż działania prezydenta nie wpływają na to, jak zagłosują w wyborach do Kongresu.

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA? Foto: PAP

Dla 78 proc. uczestników sondażu rosnące koszty życia będą kluczowym czynnikiem decydującym o tym, na kogo oddadzą głos. Respondenci pytani o to, która partia lepiej poradzi sobie z tym problemem częściej wskazują Partię Demokratyczną (43 proc.) niż republikanów (32 proc.). Wzrost kosztów życia w USA jest w dużej mierze spowodowany rosnącymi cenami energii, a te z kolei są konsekwencją wzrostu cen ropy na światowych rynkach spowodowanego rozpoczętą przez USA i Izrael 28 lutego wojną z Iranem i będącą jej następstwem blokadą cieśniny Ormuz.

Sondaż wskazuje też, że 49 proc. wyborców Partii Demokratycznej podchodzi do głosowania w wyborach „bardzo entuzjastycznie”, podczas gdy wśród wyborców Partii Republikańskiej odsetek ten wynosi 33 proc.