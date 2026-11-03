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Lewicki: Przywykliśmy do tego, że USA zajmują się Europą. I Europa nie jest zdolna obronić się sama

Umieszczenie w Polsce zakładu obsługującego Patrioty dużo mocniej wskazuje na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, niż zrobiłaby to amerykańska baza – mówi prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista.

Publikacja: 03.11.2026 04:31

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Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista

Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista

Foto: PAP/Albert Zawada

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Andrzej Łomanowski

Czy sprawa polsko-amerykańskich stosunków w jakikolwiek sposób oddziałuje na wybory w Ameryce? 

Nie oddziałuje, ponieważ szczególnie wybory połówkowe w minimalnym tylko zakresie dotyczą kwestii zagranicznych. To są wybory o charakterze lokalnym, ewentualnie stanowym, a nie krajowym i nie międzynarodowym. No, może w jakimś zakresie oddziałuje na Bliski Wschód, ale też nie wszędzie, tylko w wybranych lokalizacjach, a już Europa czy Polska w ogóle się w tej kampanii nie pojawiają.

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