Czy sprawa polsko-amerykańskich stosunków w jakikolwiek sposób oddziałuje na wybory w Ameryce?

Nie oddziałuje, ponieważ szczególnie wybory połówkowe w minimalnym tylko zakresie dotyczą kwestii zagranicznych. To są wybory o charakterze lokalnym, ewentualnie stanowym, a nie krajowym i nie międzynarodowym. No, może w jakimś zakresie oddziałuje na Bliski Wschód, ale też nie wszędzie, tylko w wybranych lokalizacjach, a już Europa czy Polska w ogóle się w tej kampanii nie pojawiają.