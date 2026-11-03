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Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista
Nie oddziałuje, ponieważ szczególnie wybory połówkowe w minimalnym tylko zakresie dotyczą kwestii zagranicznych. To są wybory o charakterze lokalnym, ewentualnie stanowym, a nie krajowym i nie międzynarodowym. No, może w jakimś zakresie oddziałuje na Bliski Wschód, ale też nie wszędzie, tylko w wybranych lokalizacjach, a już Europa czy Polska w ogóle się w tej kampanii nie pojawiają.
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