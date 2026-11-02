Zwycięstwo Iliany Jotowej w wyborach prezydenckich oznacza polityczne wzmocnienie obecnego premiera Bułgarii Rumena Radewa, który poparł jej kandydaturę. 62-letnia polityczka podczas kampanii wyborczej zapowiadała kontynuację polityki Radewa, obejmującej utrzymanie proeuropejskiego kursu przy jednoczesnym dążeniu do poprawy relacji z Rosją oraz zniesienia sankcji wobec Moskwy. Jotowa podziela również stanowisko Radewa w sprawie wojny w Ukrainie i opowiada się za jej dyplomatycznym zakończeniem. Sprzeciwiała się dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, argumentując, że konflikt nie ma rozwiązania militarnego.

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Jej rywal Andrej Giurow, wspierany przez prozachodnie ugrupowania reformatorskie, od lat deklaruje poparcie dla Ukrainy. Jako premier rządu tymczasowego w marcu 2026 r. podpisał z Kijowem porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej Polityka Są pierwsze wyniki wyborów w Bułgarii. Zwyciężczyni otrzymała gratulacje Iliana Jotowa pozostanie na stanowisku prezydenta Bułgarii – wynika z pierwszych sondaży po zamknięciu lokali wyborczych. Jej rywal, były premier A...

Wybory w cieniu ataków na statki handlowe na Morzu Czarnym

Choć większość ugrupowań parlamentarnych w Bułgarii popiera prozachodni kierunek polityki państwa, społeczeństwo pozostaje podzielone z powodu utrzymujących się prorosyjskich sympatii wynikających z historycznych i kulturowych więzi z Rosją.

Niedzielne wybory odbyły się w cieniu serii ataków dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. W ciągu ostatniego miesiąca w pobliżu wybrzeży Bułgarii zginęło w nich co najmniej 24 marynarzy, co wywołało międzynarodowe potępienie i zwiększyło obawy przed rozszerzaniem się skutków wojny w Ukrainie. Zarówno Jotowa, jak i Giurow potępili te ataki.

Kim jest Iliana Jotowa? Od dziennikarki telewizyjnej do prezydentki Bułgarii

Jotowa pełniła obowiązki głowy państwa po tym, gdy w styczniu Radew ustąpił z urzędu prezydenta, piastowanego od 2017 r., aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i zakończyć kryzys polityczny w kraju. Ostatecznie w kwietniowych wyborach jego koalicja Postępowa Bułgaria zdobyła bezwzględną większość.

Jak przypomina agencja Associated Press, Jotowa swoją karierę zawodową rozpoczęła w latach 90. XX wieku jako dziennikarka telewizyjna. Następnie weszła do polityki, uzyskując mandat deputowanej do parlamentu Bułgarii, a później do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Socjalistycznej. W latach 2016 i 2021 została wybrana na stanowisko wiceprezydenta u boku Radewa.

Jej zaprzysiężenie zaplanowane jest na 22 stycznia 2027 r.