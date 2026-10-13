Jak przekazał premier Bułgarii Rumen Radew, w nocy z poniedziałku na czwartek, około 18 mil morskich na wschód od bułgarskiego wybrzeża trzema dronami powietrznymi trafiona została w pokład i burtę jednostka "Chelsea 3", pływająca pod banderą Malty i zarejestrowana w Odessie. Stek płynął z tureckiego portu Giresun do Giurgiulesti w Mołdawii.

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16 osób uratowanych po uderzeniu dronów na Morzu Czarnym

Statek miał się przechylić, ale pozostał na wodzie. dało się uratować całą załogę (15 osób), w skład której wchodziło siedmiu obywateli Ukrainy i ośmiu obywateli Azerbejdżanu. Pięciu marynarzom udzielono pomocy medycznej z powodu lekkich obrażeń, pozostałych ewakuowano do Warny.

Druga jednostka zatonęła około 17 mil morskich od przylądka Krapec w północno-wschodniej Bułgarii. Udało się uratować jednego członka załogi. Szczegóły dotyczące nazwy jednostki, bandery, ładunku i pełnego stanu załogi nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

Ambasador Rosji wezwany do Sofii

Okoliczności obu zdarzeń są obecnie wyjaśniane. Premier Radew stwierdził, że bułgarski rząd nie dysponuje wystarczającymi dowodami, by obwiniać konkretną stronę konfliktu między Rosją a Ukrainą, ale dodał, że „logika sugeruje”, iż konsekwencje przynoszą korzyści Federacji Rosyjskiej. W związku z tym Bułgaria wezwała rosyjskiego ambasadora w Sofii.

Do podobnego ataku doszło 6 października, kiedy to dwa statki handlowe zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym.