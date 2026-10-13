Statek bułgarskiej straży granicznej przewożący członków załogi statku uszkodzonego w ataku dronów w Warnie w Bułgarii po akcji ratunkowej po zatopieniu i uszkodzeniu jednego statku na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii
Jak przekazał premier Bułgarii Rumen Radew, w nocy z poniedziałku na czwartek, około 18 mil morskich na wschód od bułgarskiego wybrzeża trzema dronami powietrznymi trafiona została w pokład i burtę jednostka "Chelsea 3", pływająca pod banderą Malty i zarejestrowana w Odessie. Stek płynął z tureckiego portu Giresun do Giurgiulesti w Mołdawii.
Statek miał się przechylić, ale pozostał na wodzie. dało się uratować całą załogę (15 osób), w skład której wchodziło siedmiu obywateli Ukrainy i ośmiu obywateli Azerbejdżanu. Pięciu marynarzom udzielono pomocy medycznej z powodu lekkich obrażeń, pozostałych ewakuowano do Warny.
Druga jednostka zatonęła około 17 mil morskich od przylądka Krapec w północno-wschodniej Bułgarii. Udało się uratować jednego członka załogi. Szczegóły dotyczące nazwy jednostki, bandery, ładunku i pełnego stanu załogi nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
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Okoliczności obu zdarzeń są obecnie wyjaśniane. Premier Radew stwierdził, że bułgarski rząd nie dysponuje wystarczającymi dowodami, by obwiniać konkretną stronę konfliktu między Rosją a Ukrainą, ale dodał, że „logika sugeruje”, iż konsekwencje przynoszą korzyści Federacji Rosyjskiej. W związku z tym Bułgaria wezwała rosyjskiego ambasadora w Sofii.
Do podobnego ataku doszło 6 października, kiedy to dwa statki handlowe zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym.
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